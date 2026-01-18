В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина

В Турции арестован наркобарон Четин Герен — в рамках расследования, связанного с грузовым судном, перехваченным несколько дней назад у Канарских островов испанским спецназом и перевозившим 10 тонн кокаина.
Герен уже задерживался в 2020 году по делу о наркоторговле, однако впоследствии был оправдан и освобожден.
В сообщении испанской полиции от 12 января говорится, что в результате международной операции у Канарских островов был остановлен сухогруз UNITED S. Судно, шедшее под флагом Камеруна, перевозило 10 тонн кокаина, спрятанного среди мешков с солью. В операции участвовали сотрудники правоохранительных органов США, Великобритании и Бразилии, а также испанские военные.
Судно, захваченное испанским спецназом, дрейфовало еще 12 часов — из‑за нехватки топлива. Впоследствии береговая охрана взяла его на буксир и доставила к побережью Канарских островов. На борту сухогруза были задержаны 13 человек. Это крупнейшая морская операция по изъятию наркотиков в истории Испании и самая масштабная с 1999 года, когда на судне под названием «Таммасара» обнаружили 7,5 тонны кокаина.
На видеозаписях видно, как полицейские руками и лопатами извлекают кокаин из‑под слоя соли, после чего выстраиваются в очередь, чтобы перенести тюки к пирсу.
На опубликованных фотографиях — небольшое ржавое грузовое судно дедвейтом 2845 тонн, построенное, согласно документам, в 1975 году. Сухогруз в 2024 задерживали в Турции на две недели: инспекция портового государства выявила 23 нарушения. По данным Equasis, ранее судно было зарегистрировано в Того, Сьерра‑Леоне и Белизе.
Установлено, что владельцем судна является турецкая компания Kamer Shipping and Trading. На основании информации, полученной от испанских правоохранительных органов, полиция Турции по санкции стамбульской прокуратуры провела утром операции по 19 адресам в шести городах страны. Сообщается о задержании семи человек: еще трое объявлены в розыск. Среди задержанных — трое лиц арабского происхождения. Также выяснилось, что четверо членов экипажа, задержанных Испанией, являются гражданами Турции.
По предварительным данным, владельцем 10 тонн кокаина является Четин Герен. Он был арестован в 2020 году в рамках крупной операции МВД Турции «Болото», однако в 2024 году оправдан судом и освобожден. По сообщениям турецких СМИ, Герен долгие годы занимался наркоторговлей и отмыванием денег в Бразилии и Европе, в частности в Нидерландах. Сейчас ему около 50 лет. В Бразилии Герен был арестован за торговлю наркотиками, но сумел сбежать из страны. Позже в Нидерландах против него возбудили уголовное дело и назначили домашний арест, однако Герен сломал электронный браслет, бежал и прибыл в Турцию. Сообщается, что он имеет хорошие связи в стране и приобрел множество объектов недвижимости и других активов на доходы от наркоторговли.
Турция является одним из ключевых транзитных маршрутов для перевозки кокаина из Южной Америки в Европу. В турецких портах неоднократно изымались крупные партии наркотиков, прибывших из Южной Америки. Последний случай — два дня назад министр внутренних дел Али Ерликая сообщил об обнаружении около 300 килограммов кокаина в контейнере, отправленном из Бразилии в порт Мерсина, однако владелец груза назван не был.
В целом в большинстве случаев имена владельцев крупных партий кокаина, изъятых в турецких портах, остаются неизвестными. На этом фоне инцидент с арестом Герена привлекает еще больше внимания.