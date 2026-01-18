В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина

В Турции арестован наркобарон Четин Герен — в рамках расследования, связанного с грузовым судном, перехваченным несколько дней назад у Канарских островов испанским спецназом и перевозившим 10 тонн кокаина. Герен уже задерживался в 2020 году по делу о наркоторговле, однако впоследствии был оправдан и освобожден.

В сообщении испанской полиции от 12 января говорится, что в результате международной операции у Канарских островов был остановлен сухогруз UNITED S. Судно, шедшее под флагом Камеруна, перевозило 10 тонн кокаина, спрятанного среди мешков с солью. В операции участвовали сотрудники правоохранительных органов США, Великобритании и Бразилии, а также испанские военные. Судно, захваченное испанским спецназом, дрейфовало еще 12 часов — из‑за нехватки топлива. Впоследствии береговая охрана взяла его на буксир и доставила к побережью Канарских островов. На борту сухогруза были задержаны 13 человек. Это крупнейшая морская операция по изъятию наркотиков в истории Испании и самая масштабная с 1999 года, когда на судне под названием «Таммасара» обнаружили 7,5 тонны кокаина.

На видеозаписях видно, как полицейские руками и лопатами извлекают кокаин из‑под слоя соли, после чего выстраиваются в очередь, чтобы перенести тюки к пирсу. На опубликованных фотографиях — небольшое ржавое грузовое судно дедвейтом 2845 тонн, построенное, согласно документам, в 1975 году. Сухогруз в 2024 задерживали в Турции на две недели: инспекция портового государства выявила 23 нарушения. По данным Equasis, ранее судно было зарегистрировано в Того, Сьерра‑Леоне и Белизе. Установлено, что владельцем судна является турецкая компания Kamer Shipping and Trading. На основании информации, полученной от испанских правоохранительных органов, полиция Турции по санкции стамбульской прокуратуры провела утром операции по 19 адресам в шести городах страны. Сообщается о задержании семи человек: еще трое объявлены в розыск. Среди задержанных — трое лиц арабского происхождения. Также выяснилось, что четверо членов экипажа, задержанных Испанией, являются гражданами Турции.