Что с интернетом в Иране?

После блокировки интернета, продолжавшейся более недели, в Иране восстановили доступ к поисковой системе и сервисам Google, передают иранские СМИ.

Также сообщается, что власти исламской республики разблокировали службу СМС-сообщений. У иранцев появилась возможность отправлять СМС-сообщения и звонить за рубеж. Некоторые жители Тегерана заявляли о появлении интернет-соединения в их домах, но скорость низкая, однако доступа в Сеть с мобильных телефонов нет.

При этом в телеграм-каналах утверждается, что после сообщения о восстановлении работы доступ к сервисам Google в Иране снова отключили.