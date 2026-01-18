USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Что с интернетом в Иране?

18:50 588

После блокировки интернета, продолжавшейся более недели, в Иране восстановили доступ к поисковой системе и сервисам Google, передают иранские СМИ.

Также сообщается, что власти исламской республики разблокировали службу СМС-сообщений. У иранцев появилась возможность отправлять СМС-сообщения и звонить за рубеж. Некоторые жители Тегерана заявляли о появлении интернет-соединения в их домах, но скорость низкая, однако доступа в Сеть с мобильных телефонов нет.

При этом в телеграм-каналах утверждается, что после сообщения о восстановлении работы доступ к сервисам Google в Иране снова отключили.

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение обновлено 20:09
20:09 4329
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2759
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4627
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 776
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1684
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2913
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3986
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7705
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2452
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1775
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3917

