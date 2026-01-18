Гренландия дороже партии: Трамп рассердил даже своих сенаторов

USD 1.7000
Однопартийцы президента США Дональда Трампа – сенаторы-республиканцы Том Тиллис от Северной Каролины и Лиза Мурковски от Аляски – выступили с критикой его решения о введении 10-процентных пошлин в отношении восьми стран, направивших военные контингенты в Гренландию на фоне угроз американского лидера о возможном переходе острова под управление Вашингтона. Об этом сообщает РБК.

Оба сенатора полагают, что принятое решение «сыграет на руку» противникам НАТО, заинтересованным в расколе альянса. Тиллис в соцсети X указал, что введение пошлин нанесет ущерб американскому бизнесу, назвав эту меру неблагоприятной как для союзников США, так и для самих Соединенных Штатов.

«Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к принудительным действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и сводит на нет всю работу, которую он проделал для укрепления альянса НАТО за эти годы», – написал сенатор.

Мурковски, в свою очередь, охарактеризовала «ненужные, карательные» пошлины как «серьезную ошибку», которая, по ее мнению, лишь усилит отчуждение между США и их европейскими партнерами и не будет способствовать укреплению американской национальной безопасности. «Мы уже видим последствия этих мер в режиме реального времени: наши союзники по НАТО вынуждены отвлекать внимание и ресурсы на Гренландию, что играет непосредственно на руку (президенту России Владимиру) Путину, угрожая стабильности самой сильной коалиции демократий, которую когда-либо видел мир», – подчеркнула она.

Кроме того, Мурковски призвала конгресс задействовать свои полномочия в отношении тарифного решения, чтобы они «не использовались как оружие, наносящее вред нашим альянсам и подрывающее американское лидерство».

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер ранее заявил, что демократы намерены заблокировать решение Дональда Трампа. По его словам, «безрассудные пошлины» президента уже привели к росту цен и нанесли ущерб экономике США, «и теперь он только усугубляет ситуацию».

«Невероятно, что он хочет удвоить свою глупость, вводя пошлины на товары наших ближайших союзников ради своей донкихотской попытки захватить Гренландию», — сказал сенатор.

Тиллис и Мурковски, а также ряд других американских сенаторов 16 января провели встречу с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, отмечает The Hill. В совместном заявлении по итогам встречи говорилось, что Дания и Гренландия настроены на сотрудничество с США по различным направлениям, включая обеспечение безопасности в Арктике, и потому «нет необходимости или желания в дорогостоящем приобретении или враждебном военном захвате Гренландии».

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение обновлено 20:09
20:09 4330
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 2760
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 4628
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 778
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 1685
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
18:12 2915
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
16:51 3987
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке наша корреспонденция
12:00 7706
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
17:17 2452
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Сирийская армия берет под контроль ключевой город видео
16:54 1775
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 3917

