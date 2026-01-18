USD 1.7000
Рашида Дати идет в мэры Парижа

Министр культуры Франции Рашида Дати, которая баллотируется на выборах мэра Парижа, сказала, что покинет правительство до муниципальных выборов. Об этом Дати сообщила в эфире радиостанции France Inter, не уточнив дату своей отставки.

«Конечно, я покину правительство. До недавнего времени для министра не было ничего недопустимого в том, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Сегодня я соблюдаю все этические нормы», - сказала она.

По словам Дати, которая также возглавляет администрацию 7-го округа Парижа, предвыборная кампания официально стартует 2 марта. Первый тур выборов мэра Парижа назначен на 16 марта. Согласно опросам, Дати занимает второе место при поддержке 26% избирателей и имеет шансы на выход во второй тур.

В сентябре Рашида Дати должна предстать перед судом в Париже по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием. Ее подозревают в незаконном получении €900 тысяч от дочерней компании Renault-Nissan в период с 2010 по 2012 год, когда она была членом Европейского парламента. Дати отвергает все обвинения, заявляя, что получила эти деньги в качестве платы за юридические консультации.

В Сирии объявлено о прекращении огня. Аш-Шараа и курды подписали соглашение
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В России не дают разрешения на эксгумацию тела Эмиля Иманова, похороненного в Азербайджане
А если не сдадитесь, отключим свет
Крупная победа Эрдогана. Израиль в шоке
США лишили Китай и Кубу венесуэльской нефти. Но Пекин нашел выход
Сирийская армия берет под контроль ключевой город
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
