Рашида Дати идет в мэры Парижа

Министр культуры Франции Рашида Дати, которая баллотируется на выборах мэра Парижа, сказала, что покинет правительство до муниципальных выборов. Об этом Дати сообщила в эфире радиостанции France Inter, не уточнив дату своей отставки.

«Конечно, я покину правительство. До недавнего времени для министра не было ничего недопустимого в том, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Сегодня я соблюдаю все этические нормы», - сказала она.

По словам Дати, которая также возглавляет администрацию 7-го округа Парижа, предвыборная кампания официально стартует 2 марта. Первый тур выборов мэра Парижа назначен на 16 марта. Согласно опросам, Дати занимает второе место при поддержке 26% избирателей и имеет шансы на выход во второй тур.

В сентябре Рашида Дати должна предстать перед судом в Париже по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием. Ее подозревают в незаконном получении €900 тысяч от дочерней компании Renault-Nissan в период с 2010 по 2012 год, когда она была членом Европейского парламента. Дати отвергает все обвинения, заявляя, что получила эти деньги в качестве платы за юридические консультации.