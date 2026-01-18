Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении

Власти Грузии планируют в 2026 году полностью завершить строительство автодорог, которые в рамках проекта Срединного коридора свяжут Азербайджан и Армению с Турцией, сообщает портал «Грузия Online».

Срединный коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, представляет собой транспортную артерию, проходящую через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию с дальнейшим выходом на европейские направления.

В соответствии с планами правительства, зафиксированными в бюджете на 2026 год, предполагается завершить строительство участков Рустави – Красный мост и Алгети – Садахло, которые обеспечивают выход к границам Азербайджана и Армении. Кроме того, запланировано возведение автодороги Батуми – Сарпи, ведущей к турецкой границе.

«В результате осуществления этих проектов завершится строительство отрезков Срединного коридора, связывающих Грузию, Азербайджан, Армению и Турцию», – говорится в документе.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был сформирован в феврале 2014 года при участии ключевых компаний, работающих в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Грузия присоединилась к Срединному коридору в 2022 году. Инициатива включения страны в этот транзитный маршрут исходила от Турции.

Издание отмечает, что развитие транзитной инфраструктуры на территории Грузии остается одним из ключевых приоритетов правительства, которое направляет значительные инвестиционные ресурсы в данную сферу.