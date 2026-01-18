Деньги на выход: инвесторы вывели миллиарды из фондов США

FT указывает, что выводы основаны на документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также на сведениях от неназванных источников, знакомых с ситуацией.

В последние месяцы прошлого года частные инвесторы изъяли свыше $7 млрд из крупнейших инвестиционных фондов США, сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, наибольший отток средств пришелся на такие крупные инвестфонды, как Apollo Global Management, Ares Management, Barings, Blackstone, HPS Investment Partners (подразделение BlackRock), Blue Owl, Cliffwater и Oaktree.

Эксперты связывают сокращение вложений с резонансными банкротствами осени прошлого года – оператора автокредитования Tricolor Holdings и производителя автокомпонентов First Brands. В октябре о негативных последствиях этих событий заявили сразу несколько банков, в том числе JP Morgan.

В конце прошлого года генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон так охарактеризовал возможные риски, связанные с крахом Tricolor Holdings и First Brands: «Если вы видите одного таракана, вероятно, их больше». Как отмечает FT, так он дал понять, что банкротство Tricolor заметно усилило тревожные настроения среди инвесторов.