Деньги на выход: инвесторы вывели миллиарды из фондов США

В последние месяцы прошлого года частные инвесторы изъяли свыше $7 млрд из крупнейших инвестиционных фондов США, сообщает Financial Times (FT).
FT указывает, что выводы основаны на документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также на сведениях от неназванных источников, знакомых с ситуацией.
По данным издания, наибольший отток средств пришелся на такие крупные инвестфонды, как Apollo Global Management, Ares Management, Barings, Blackstone, HPS Investment Partners (подразделение BlackRock), Blue Owl, Cliffwater и Oaktree.
Эксперты связывают сокращение вложений с резонансными банкротствами осени прошлого года – оператора автокредитования Tricolor Holdings и производителя автокомпонентов First Brands. В октябре о негативных последствиях этих событий заявили сразу несколько банков, в том числе JP Morgan.
В конце прошлого года генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон так охарактеризовал возможные риски, связанные с крахом Tricolor Holdings и First Brands: «Если вы видите одного таракана, вероятно, их больше». Как отмечает FT, так он дал понять, что банкротство Tricolor заметно усилило тревожные настроения среди инвесторов.