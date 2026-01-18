Дания – Трампу: американцы не горят идеей забрать Гренландию

«Трамп – влиятельный человек. Американский президент всегда таков, но он не обладает абсолютной властью... Америка является демократическим государством, где также существуют сдержки и противовесы, и амбиция президента завладеть Гренландией, чтобы о нас всех заботиться, – это амбиция, которую, к счастью, разделяют немногие в американском обществе», – приводит слова Расмуссена датский телеканал TV2.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен указал, что идея Дональда Трампа о переходе Гренландии под американский контроль не получила отклика среди большинства американцев.

Он также обратил внимание на то, что угрозы Трампа о введении торговых пошлин затрагивают не только двусторонние отношения Копенгагена и Вашингтона, но и имеют прямое отношение к будущему НАТО.

Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS совместно с компанией YouGov, 86% американцев не поддержали бы применение Соединенными Штатами военной силы с целью установления контроля над Гренландией. Еще 14% респондентов заявили, что одобрили бы подобный шаг.

Кроме того, 70% опрошенных сообщили, что не поддержали бы использование федеральных средств президентом США Дональдом Трампом для попытки приобрести Гренландию, тогда как 30% высказались в поддержку такой инициативы.

Исследование проводилось в период с 14 по 16 января среди 2 523 жителей США. Статистическая погрешность составила 2,3 процентных пункта.