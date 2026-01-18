USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Как экс-советник Байдена в Баку икру ел

ВИДЕО
20:08 3813

Бывший советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан вспомнил необычный эпизод работы в Госдепе при Хиллари Клинтон, связанный с визитом американской делегации в Баку и встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в подкасте Long Game Podcast.


По словам Салливана, во время переговоров принимающая сторона подала американской делегации большие чаши с дорогой каспийской осетровой икрой. Он отметил, что до этого никогда не пробовал икру подобного уровня, и этот эпизод надолго запомнился ему.

«Мы были в Баку, в Азербайджане. Я тогда работал в Госдепартаменте при госсекретаре Хиллари Клинтон. Мы встречались с президентом Азербайджана, и нам вынесли огромные чаши с очень дорогой икрой. Я никогда раньше в жизни не ел икру — разве что какие-нибудь рыбьи икринки, вроде икры судака, но не такую элитную, каспийскую осетровую икру», — рассказал Салливан в подкасте Long Game Podcast.

По его словам, члены американской делегации с большим удовольствием пробовали поданный деликатес.

Этот случай, отметил он, стал поводом задуматься о различиях в уровне дипломатического гостеприимства в разных странах.

«С того момента мы начали замечать, в каких странах угощают лучше, а в каких – хуже. И скажу вам, страна с худшей едой – это США. Не потому, что у нас нет отличной еды, а потому, что у нас ужасное гостеприимство», – подчеркнул Салливан.

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
20:53 7621
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 4305
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
21:19 1086
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
20:08 3814
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
13:15 4706
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
20:24 1698
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
20:34 2177
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 3757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 5219
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 2143
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 2643

ЭТО ВАЖНО

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
20:53 7621
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 4305
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
21:19 1086
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
20:08 3814
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
13:15 4706
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
20:24 1698
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
20:34 2177
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 3757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 5219
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 2143
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 2643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться