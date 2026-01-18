Как экс-советник Байдена в Баку икру ел

Бывший советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан вспомнил необычный эпизод работы в Госдепе при Хиллари Клинтон, связанный с визитом американской делегации в Баку и встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом он рассказал в подкасте Long Game Podcast.



По словам Салливана, во время переговоров принимающая сторона подала американской делегации большие чаши с дорогой каспийской осетровой икрой. Он отметил, что до этого никогда не пробовал икру подобного уровня, и этот эпизод надолго запомнился ему.

«Мы были в Баку, в Азербайджане. Я тогда работал в Госдепартаменте при госсекретаре Хиллари Клинтон. Мы встречались с президентом Азербайджана, и нам вынесли огромные чаши с очень дорогой икрой. Я никогда раньше в жизни не ел икру — разве что какие-нибудь рыбьи икринки, вроде икры судака, но не такую элитную, каспийскую осетровую икру», — рассказал Салливан в подкасте Long Game Podcast.

По его словам, члены американской делегации с большим удовольствием пробовали поданный деликатес.

Этот случай, отметил он, стал поводом задуматься о различиях в уровне дипломатического гостеприимства в разных странах.

«С того момента мы начали замечать, в каких странах угощают лучше, а в каких – хуже. И скажу вам, страна с худшей едой – это США. Не потому, что у нас нет отличной еды, а потому, что у нас ужасное гостеприимство», – подчеркнул Салливан.