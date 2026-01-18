USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне

20:24 1698

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение на верховного лидера страны Али Хаменеи будет приравнено к полномасштабной войне против Ирана.

«Если в жизни дорогого народа Ирана существуют трудности и лишения, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников. Посягательство на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне с иранским народом», — говорится в публикации на странице президента Ирана в соцсети Х.

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
20:53 7623
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 4306
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
21:19 1086
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
20:08 3816
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
13:15 4706
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
20:24 1699
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
20:34 2179
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 3757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 5219
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 2143
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 2643

ЭТО ВАЖНО

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
20:53 7623
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 4306
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
21:19 1086
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
20:08 3816
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
13:15 4706
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
20:24 1699
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
20:34 2179
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 3757
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 5219
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 2143
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 2643
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться