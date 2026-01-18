Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение на верховного лидера страны Али Хаменеи будет приравнено к полномасштабной войне против Ирана.
«Если в жизни дорогого народа Ирана существуют трудности и лишения, то одной из главных причин этого являются давняя враждебность и бесчеловечные санкции правительства США и его союзников. Посягательство на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне с иранским народом», — говорится в публикации на странице президента Ирана в соцсети Х.