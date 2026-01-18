USD 1.7000
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны

Украина намерена проводить новые наступательные операции, поскольку исключительно обороной одержать победу невозможно, заявил в интервью LB.ua главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что стратегические цели России остаются неизменными и предполагают захват всей территории Украины, при этом корректируются лишь сроки реализации, а также объемы задействованных вооружений и личного состава.

«Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьешься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что россияне вынуждены привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия», – заявил Сырский.

Отвечая на вопрос о возможности перелома в войне уже в этом году, главком указал на ряд необходимых условий, среди которых достижение технологического преимущества, успех в экономическом противостоянии, поддержка со стороны Запада и развитие собственного оборонного производства. По его оценке, Украина располагает предпосылками для выполнения этих задач.

«Переход на другой уровень технологического оснащения вооруженных сил позволит нам уменьшить участие людей непосредственно в ведении боевых действий, увеличить привлечение машин, в первую очередь дроновых систем. Ну и, конечно, дальнейшее развитие искусственного интеллекта как основы эффективного применения оружия, повышение скорости действия, реакции применения, выработка соответствующих решений», – добавил главком ВСУ.

Сырский также сообщил, что показатели укомплектованности подразделений ВСУ существенно улучшились по сравнению с ситуацией семимесячной давности. По его словам, положительных результатов удалось добиться за счет изменений в двух ключевых направлениях – отношении к военнообязанным и системе мотивации.

«Наверное, улучшение работы территориальных центров комплектования (ТЦК) в отношении командиров, в работе всех составляющих Сил обороны – в плане обеспечения самого процесса комплектования частей, в плане подготовки, в плане работы с людьми. Потому что мы понимаем, что в первую очередь проблемы появляются там, где к людям, которые мобилизуются, нет нормального человеческого отношения», – пояснил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что Украина стабильно выходит на запланированные показатели по привлечению необходимого количества личного состава.

