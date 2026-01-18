Рекордный рост «Пояса и пути»: Китай вложил более $200 млрд

Совокупный объем проектов китайской инициативы «Один пояс, один путь» в 2025 году увеличился на 75% и достиг рекордных $213,5 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Griffith University и китайского Green Finance & Development Center.

Рост инициативы во многом обеспечили масштабные проекты в газовой отрасли и сфере зеленой энергетики. В течение года Китай заключил 350 новых соглашений против 293 годом ранее на общую сумму $122,6 млрд. С момента запуска программы совокупный объем контрактов и инвестиций достиг $1,4 трлн.

Стоимость энергетических проектов в 2025 году достигла рекордных $93,9 млрд – самого высокого показателя за всю историю инициативы, более чем вдвое превысив показатель 2024 года. Инвестиции в металлургию и горнодобывающую промышленность выросли до $32,6 млрд.

Эксперт Университета Гриффита Кристоф Недопил Ван прогнозирует дальнейший рост вложений, прежде всего за счет энергетики, горнодобычи и технологий нового поколения.

В июле Griffith University и Green Finance & Development Center сообщили, что за первое полугодие 2025 года объем инвестиций китайских компаний в рамках «Одного пояса, одного пути» составил $124 млрд по 176 сделкам, крупнейшим получателем стал Казахстан с $23 млрд.

Рост в первой половине года поднял совокупную стоимость контрактов и инвестиций программы выше $1,3 трлн, включая $775 млрд в строительстве и $533 млрд нефинансовых вложений.

Инициатива «Пояс и путь» (ранее «Один пояс, один путь») представляет собой глобальную стратегию Китая по развитию логистики, инфраструктуры и торговли. Она возникла из концепции «Экономического пояса Шелкового пути», которую председатель Си Цзиньпин впервые представил в 2013 году во время визитов в страны Центральной и Юго-Восточной Азии.

Проект направлен на стимулирование многосторонних торгово-инвестиционных инициатив с участием заинтересованных стран, с использованием как китайского, так и зарубежного капитала.