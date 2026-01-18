В США заявили, что Европа не способна дать отпор России

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», – сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Он вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что российско-украинская война не началась бы в случае победы Трампа на выборах 2020 года. «Мы собираемся ее урегулировать», – добавил он.

По словам Бессента, Трамп стремится присоединить Гренландию к США, чтобы «предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем».

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены перекладывать вопросы своей национальной безопасности на другие страны.

«Президент Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария», – пояснил Бессент.

По его словам, борьба за Арктику в будущем реальна, и присоединение Гренландии к Соединенным Штатам помогло бы избежать конфликта. «Лучше сейчас последовать «миру через силу», сделать ее (Гренландию) частью США и избежать конфликта, так как сейчас мы самая «горячая» и самая сильная страна в мире. От европейцев исходит слабость, а от США – сила», – заявил Бессент.