Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

В США заявили, что Европа не способна дать отпор России

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что европейские страны не в состоянии противостоять России, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», – сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Он вновь повторил тезис действующей американской администрации о том, что российско-украинская война не началась бы в случае победы Трампа на выборах 2020 года. «Мы собираемся ее урегулировать», – добавил он.

По словам Бессента, Трамп стремится присоединить Гренландию к США, чтобы «предотвратить какие-либо действия России или Китая в отношении Гренландии в будущем».

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены перекладывать вопросы своей национальной безопасности на другие страны.

«Президент Трамп мыслит стратегически и смотрит дальше следующего года в вопросе того, что может случиться в войне за Арктику. Мы не собираемся делегировать кому-либо свою безопасность. Мы не собираемся отдавать на откуп другим странам безопасность нашего полушария», – пояснил Бессент.

По его словам, борьба за Арктику в будущем реальна, и присоединение Гренландии к Соединенным Штатам помогло бы избежать конфликта. «Лучше сейчас последовать «миру через силу», сделать ее (Гренландию) частью США и избежать конфликта, так как сейчас мы самая «горячая» и самая сильная страна в мире. От европейцев исходит слабость, а от США – сила», – заявил Бессент.

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
