Бразилия и Индия пока не торопятся вступать в проект Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсуждает с советниками возможное участие страны в числе учредителей «Совета мира» для управления сектором Газа, учреждаемого по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильском руководстве.

По данным источников, приглашение, поступившее от Трампа, поставило бразильского лидера перед «непростым дипломатическим выбором». С одной стороны, в Бразилиа опасаются, что отказ от предложения Вашингтона может осложнить отношения с Белым домом. С другой – участие в «Совете мира» несет серьезные репутационные риски.

Главный советник президента по международным вопросам Селсу Аморим выразил ключевые опасения. По его мнению, участие Бразилии в совете легитимизирует план Трампа, по которому Израиль сохраняет контроль над более чем половиной территории анклава. Это противоречит исторической позиции страны, которая всегда поддерживала создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года.

«Принятие приглашения будет означать наше молчаливое согласие с новой территориальной реальностью, навязанной силой, что идет вразрез с принципами бразильской дипломатии», – заявил CNN Brasil один из чиновников бразильской администрации.

В то же время «прагматичное крыло» МИД опасается, что отсутствие Бразилии за столом переговоров «окончательно отдалит ее от ключевых глобальных процессов». Источники подчеркнули, что Лула да Силва не намерен откладывать решение и даст ответ в течение недели.

Между тем агентство ANI сообщает, что аналогичное приглашение Трампа на участие в «Совете мира» получила и Индия. Официального комментария Нью-Дели по этому поводу пока не поступало.

Ранее Трамп сообщил о создании «Совета мира» по Газе. В его состав, как сообщал в субботу Белый дом, вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф, зять президента США и инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, а также заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Гэбриел.

Кроме того, накануне стало известно, что Трамп направил приглашения президентам Турции и Египта с предложением войти в состав Совета мира по Газе. Катар и Пакистан уже выразили готовность участвовать в американской инициативе.