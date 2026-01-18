USD 1.7000
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka

21:19 1090

Индия отправила первую партию управляемых реактивных снарядов Pinaka в Армению, сообщает издание The Hindu Business Line.

В воскресенье министр обороны Индии Раджнатх Сингх дал старт экспорту первой партии управляемых ракет Pinaka с завода компании Solar Defence and Aerospace Limited (SDAL) в Нагпуре.

Издание отмечает, что ранее Ереван заключил контракт с Нью-Дели на поставку четырех батарей РСЗО Pinaka на $240 млн, включая управляемые ракеты и другое оборонное оборудование. Поставки батарей Pinaka начались в июле 2023 года и были завершены в ноябре 2024-го.

Летом 2024 года индийские СМИ сообщали, что совокупный объем контрактов на поставки вооружений из Индии в Армению достиг $600 млн за весь период поставок.

Ранее Ереван приобрел у индийских производителей противотанковые ракетные комплексы Konkurs, выпускаемые в Индии по российской лицензии, а также 80 мм гаубицы и другие образцы вооружения и военной техники.

