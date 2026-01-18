USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

«Трамп многое потеряет»: ЕС готов дать отпор

21:43 641

Президент США Дональд Трамп, который угрожает европейским странам введением пошлин в ответ на их сопротивление его планам по присоединению Гренландии, сам также окажется в проигрыше, заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.

«В этой эскалации таможенных пошлин он тоже многое потеряет, включая своих собственных сельхозпроизводителей», – сказала Женевар в эфире радиостанции Europe 1.

По ее словам, Европейский союз обладает возможностью нанести ответный удар. «Это ответ, к которому нужно подходить с осторожностью, потому что такая эскалация может нести смертельную опасность, но она также может быть смертельно опасной и для Соединенных Штатов», – отметила министр.

Женевар подчеркнула, что попытка США взять под контроль большую автономную территорию Дании «неприемлема и невообразима».

Президент Трамп 17 января написал в соцсети Truth Social о планах ввести с февраля пошлины против ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения в Гренландии.

В воскресенье вечером в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС по ситуации вокруг острова. Французские СМИ сообщают, что в ближайшие часы ожидаются консультации президента Эммануэля Макрона с коллегами из Европы по поводу беспрецедентного кризиса в рамках НАТО.

Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
20:53 7636
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
14:32 4311
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
21:19 1092
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
20:08 3827
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
13:15 4707
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
20:24 1700
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
20:34 2188
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема
17:11 3760
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты
Саудовская Аравия пошла ва-банк: тараном на Эмираты наш комментарий; все еще актуально
12:22 5222
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
Связь с Турцией: Грузия достраивает дороги для Азербайджана и Армении
19:30 2146
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
В Атлантике перехватили шедшее в Стамбул судно с 10 тоннами кокаина
18:28 2646

