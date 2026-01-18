«Трамп многое потеряет»: ЕС готов дать отпор

Президент США Дональд Трамп, который угрожает европейским странам введением пошлин в ответ на их сопротивление его планам по присоединению Гренландии, сам также окажется в проигрыше, заявила министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар.

«В этой эскалации таможенных пошлин он тоже многое потеряет, включая своих собственных сельхозпроизводителей», – сказала Женевар в эфире радиостанции Europe 1.

По ее словам, Европейский союз обладает возможностью нанести ответный удар. «Это ответ, к которому нужно подходить с осторожностью, потому что такая эскалация может нести смертельную опасность, но она также может быть смертельно опасной и для Соединенных Штатов», – отметила министр.

Женевар подчеркнула, что попытка США взять под контроль большую автономную территорию Дании «неприемлема и невообразима».

Президент Трамп 17 января написал в соцсети Truth Social о планах ввести с февраля пошлины против ряда европейских стран, решивших проводить совместные военные учения в Гренландии.

В воскресенье вечером в Брюсселе запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС по ситуации вокруг острова. Французские СМИ сообщают, что в ближайшие часы ожидаются консультации президента Эммануэля Макрона с коллегами из Европы по поводу беспрецедентного кризиса в рамках НАТО.