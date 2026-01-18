В Иране протестующие атаковали резиденцию палестинского посла

Во время протестов в Иране демонстранты атаковали резиденцию палестинского посла. Об этом сообщил израильский эксперт по Ирану Бени Сабти.

«Во время протестов против иранских властей участники беспорядков атаковали дом палестинского посла Салам Завави. По имеющимся данным, дипломат получила ранения, часть здания была разрушена», — написал в Х израильский эксперт по Ирану Бени Сабти.

Эксперт добавил, что официальных подтверждений и подробностей инцидента пока нет.

Бени Сабти — эксперт по Ирану в израильском Институте исследований национальной безопасности (INSS). Уроженец Ирана, Сабти в 1987 году бежал в Израиль, где служил в ЦАХАЛ, занимаясь в основном проектами, связанными с Ираном.