НАТО не станет воевать с США из-за Гренландии

22:07 351

Страны НАТО в случае возможной военной операции США по установлению контроля над Гренландией не станут задействовать статью 5 Североатлантического договора. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Напомним, 5 статья Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. В ответ союзники обязуются принять меры для восстановления безопасности, вплоть до применения вооруженной силы.

По словам де Вилье, гарантии коллективной безопасности, которые обеспечивала статья 5, начинают размываться на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что альянс не станет задействовать этот механизм против самих Соединенных Штатов, на которые приходится более половины финансирования НАТО.

«Давайте внесем ясность: мы не будем применять статью 5 против Соединенных Штатов, центральной опоры НАТО. Они финансируют более 50% бюджета НАТО, и мы будем вынуждены нападать на них? Такой ситуации не будет; не будет никакой войны против Соединенных Штатов, развязанной другими государствами-членами НАТО», – пояснил экс-начальник Генштаба Франции.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя заявления Вашингтона о возможном присоединении Гренландии, напомнил о приверженности Оттавы обязательствам по статье о коллективной безопасности НАТО.

До этого газета Financial Times сообщала, что подобные заявления американской стороны создают серьезные трудности для альянса и лично для генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В издании отмечали, что потенциальная аннексия или вторжение США в Гренландию означали бы конфликт между союзниками и поставили бы под сомнение действие статьи 5.

Неназванный европейский чиновник в беседе с газетой указал, что союзники Вашингтона предпочитают воздерживаться от публичных комментариев, а Рютте, от которого в Европе ожидали более активного диалога с Трампом, занимает чрезмерно осторожную позицию. «Он не должен был быть таким тихим», – сказал источник.

