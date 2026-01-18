Сын экс-президента стартует в президентской гонке с Израиля

Член Федерального сената Бразилии Флавиу Болсонару, старший сын бывшего президента страны, рассматривает предстоящую поездку в Израиль как стартовый этап своей президентской кампании на выборах, запланированных на октябрь, сообщил портал Brasil 247.
По информации портала, визит намечен на конец января. Его ключевая задача – продемонстрировать сближение с «международными правыми силами». В дальнейшем политик планирует тур по ряду государств Европы и Южной Америки. В частности, уже заявлено о намерении провести встречи с руководством Аргентины и новыми властями Чили.
Как пишет Brasil 247, сенатор стремится представить себя «полной противоположностью» действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве во внешнеполитическом курсе. В то время как глава государства критикует действия Израиля в секторе Газа и продолжает оценивать целесообразность участия в инициированном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира», Болсонару намерен открыто поддержать политику еврейского государства и мирный план Вашингтона.
Ранее Лула да Силва в ироничной форме посоветовал Флавиу Болсонару «не сдаваться» в преддверии выборов, фактически обозначив его в качестве своего главного оппонента. Сам бывший президент Жаир Болсонару участвовать в избирательной кампании не может, так как отбывает тюремный срок по делу о попытке госпереворота и лишен политических прав до 2030 года.