Сын экс-президента стартует в президентской гонке с Израиля

По информации портала, визит намечен на конец января. Его ключевая задача – продемонстрировать сближение с «международными правыми силами». В дальнейшем политик планирует тур по ряду государств Европы и Южной Америки. В частности, уже заявлено о намерении провести встречи с руководством Аргентины и новыми властями Чили.

Член Федерального сената Бразилии Флавиу Болсонару, старший сын бывшего президента страны, рассматривает предстоящую поездку в Израиль как стартовый этап своей президентской кампании на выборах, запланированных на октябрь, сообщил портал Brasil 247.

Как пишет Brasil 247, сенатор стремится представить себя «полной противоположностью» действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве во внешнеполитическом курсе. В то время как глава государства критикует действия Израиля в секторе Газа и продолжает оценивать целесообразность участия в инициированном президентом США Дональдом Трампом «Совете мира», Болсонару намерен открыто поддержать политику еврейского государства и мирный план Вашингтона.

Ранее Лула да Силва в ироничной форме посоветовал Флавиу Болсонару «не сдаваться» в преддверии выборов, фактически обозначив его в качестве своего главного оппонента. Сам бывший президент Жаир Болсонару участвовать в избирательной кампании не может, так как отбывает тюремный срок по делу о попытке госпереворота и лишен политических прав до 2030 года.