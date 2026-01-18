Украина ждет от США сделки по безопасности

Украина надеется по итогам Всемирного экономического форума в Давосе оформить с Соединенными Штатами рамочное соглашение о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times (FT).

По данным FT, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о планах Киева и Вашингтона уже на следующей неделе подписать в Давосе ключевой документ, посвященный экономическому развитию страны. Речь идет о соглашении по восстановлению Украины объемом $800 млрд.

В то же время издание указывает, что согласование гарантий безопасности продвигается значительно сложнее, однако украинская сторона рассчитывает выйти на подписание соответствующего рамочного документа уже после завершения форума в Давосе.

«Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей, но два украинских источника сообщили, что надеются согласовать общие «условия», которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса», – отмечает Financial Times.