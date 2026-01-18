«Новая старая жертва» Трампа

По данным нескольких информированных лиц, с которыми беседовали журналисты, Трамп в частных беседах выражает все большее беспокойство по поводу того, что, по его мнению, Канада якобы не способна защитить свои границы от посягательств России или Китая. В частности, президент США выражает убеждение, что Канаде нужно увеличить расходы на оборону.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, пока Трамп не выражал намерения «купить Канаду», как он хочет сделать это с Гренландией, и не ведет разговоров о прямом военном захвате северного соседа.

Отмечается, что усиление защиты северных районов Канады является ключевой частью плана по «укреплению» Западного полушария, как это видят Трамп и его ключевые помощники, и является частью той же логики, в рамках которой выдвигаются претензии на Гренландию.

Как отмечает NBC News, этот интерес Трампа к Канаде уходит корнями во времена его первого президентского срока. В прошлом году это вылилось в публичные заявления о необходимости сделать Канаду 51-м штатом США. В итоге заявления переросли в торговую войну между двумя соседями.

По данным источников, на этом фоне американские чиновники ведут неофициальные переговоры с канадскими коллегами об усилении военного сотрудничества в Арктике. В частности, обсуждается вопрос модернизации системы раннего предупреждения о военной угрозе с этого направления, а также увеличение совместных воздушных и водных патрулей.

Канада увеличивает свои расходы на оборону, но все еще не достигла целей, установленных для стран-членов НАТО. «Мир не рассматривает Канаду как крупную оборонную силу», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В субботу Трамп предположил, что приобретение США Гренландии принесет пользу и Канаде. «В конечном счете это делается для того, чтобы остановить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. «Канада выиграет от того, что США будут владеть Гренландией», — добавил он.

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил в пятницу, что его страна поддерживает Данию как союзник по НАТО.

В своих публичных заявлениях президент США не раз допускал, что Канада могла бы стать «51-м штатом США». Однако в прошлом году в интервью программе Meet the Press Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что США применят военную силу для захвата Канады.