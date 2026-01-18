USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

«Новая старая жертва» Трампа

18 января 2026, 23:04 1050

Президент США Дональд Трамп все внимательнее присматривается к Канаде, которую ранее предлагал сделать «51-м штатом», пишет NBC News.

По данным нескольких информированных лиц, с которыми беседовали журналисты, Трамп в частных беседах выражает все большее беспокойство по поводу того, что, по его мнению, Канада якобы не способна защитить свои границы от посягательств России или Китая. В частности, президент США выражает убеждение, что Канаде нужно увеличить расходы на оборону.

Вместе с тем, по словам собеседников издания, пока Трамп не выражал намерения «купить Канаду», как он хочет сделать это с Гренландией, и не ведет разговоров о прямом военном захвате северного соседа.

Отмечается, что усиление защиты северных районов Канады является ключевой частью плана по «укреплению» Западного полушария, как это видят Трамп и его ключевые помощники, и является частью той же логики, в рамках которой выдвигаются претензии на Гренландию.

Как отмечает NBC News, этот интерес Трампа к Канаде уходит корнями во времена его первого президентского срока. В прошлом году это вылилось в публичные заявления о необходимости сделать Канаду 51-м штатом США. В итоге заявления переросли в торговую войну между двумя соседями.

По данным источников, на этом фоне американские чиновники ведут неофициальные переговоры с канадскими коллегами об усилении военного сотрудничества в Арктике. В частности, обсуждается вопрос модернизации системы раннего предупреждения о военной угрозе с этого направления, а также увеличение совместных воздушных и водных патрулей.

Канада увеличивает свои расходы на оборону, но все еще не достигла целей, установленных для стран-членов НАТО. «Мир не рассматривает Канаду как крупную оборонную силу», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

В субботу Трамп предположил, что приобретение США Гренландии принесет пользу и Канаде. «В конечном счете это делается для того, чтобы остановить дальнейшее присутствие России и Китая в Арктике», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома. «Канада выиграет от того, что США будут владеть Гренландией», — добавил он.

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил в пятницу, что его страна поддерживает Данию как союзник по НАТО.

В своих публичных заявлениях президент США не раз допускал, что Канада могла бы стать «51-м штатом США». Однако в прошлом году в интервью программе Meet the Press Трамп заявил, что «крайне маловероятно», что США применят военную силу для захвата Канады.

Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 633
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4229
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 1922
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6054
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 9796
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 4836
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2014
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
18 января 2026, 20:08 5674
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
18 января 2026, 13:15 5069
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
18 января 2026, 20:24 2385
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
18 января 2026, 20:34 3290

ЭТО ВАЖНО

Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 633
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4229
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 1922
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6054
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 9796
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 4836
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2014
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел ВИДЕО
18 января 2026, 20:08 5674
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану? главный вопрос; все еще актуально
18 января 2026, 13:15 5069
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
Пезешкиан пригрозил: посягательство на Хаменеи приравнено к войне
18 января 2026, 20:24 2385
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
Украина готовит контрнаступление: Сырский заявил о новой фазе войны
18 января 2026, 20:34 3290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться