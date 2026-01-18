АЭС под прицелом: Зеленский об истинных планах России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва предпринимает попытки нанести ущерб украинским атомным электростанциям, при этом у Киева есть данные о конкретных объектах, которые разведывала российская сторона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Зеленский отметил, что украинская делегация в полном объеме информирует американских партнеров о текущей ситуации в стране, а также о продолжающихся ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

«Если бы россияне действительно серьезно хотели окончания войны, они бы сосредоточились на дипломатии, а не на ракетных атаках, не на блэкаутах и попытках нанести вред даже нашим атомным станциям. У нас есть данные по объектам, по которым Россия делала разведку, разведку для ударов. Все четко говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет», – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что на протяжении всей недели российская сторона наносила удары по объектам компании «Нафтогаз» в различных регионах Украины. По его словам, последний из таких ударов был направлен по газодобывающей инфраструктуре и произошел накануне.