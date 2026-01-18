USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Команда Зеленского в США готовит окончание войны

18 января 2026, 23:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, что украинская делегация в США работает над подготовкой документов, необходимых для окончания войны. Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

«Были сегодня доклады нашей делегации из Америки. Рустем Умеров докладывал о встречах с представителями президента Трампа. Было уже несколько раундов переговоров. Работают. Работают над документами, которые нужны для окончания войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме», – сказал Зеленский.

Со своей стороны Умеров сообщил, что в течение двух дней участвовал в переговорах в Соединенных Штатах вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. С американской стороны в консультациях участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Предметно обсудили экономическое развитие и план (экономического) процветания, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации. Мы проинформировали наших американских партнеров о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины. Договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе», – написал Умеров в Facebook.

Ранее сообщалось, что визит украинской делегации во Флориду направлен на доработку договоренностей с американской стороной по вопросам гарантий безопасности и экономического развития Украины.

Накануне Зеленский заявлял, что ключевая задача украинской команды в США заключается в донесении до американских партнеров объективной информации о последствиях российских ударов.

