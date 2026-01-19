Ставка на интеграцию: Турция одобрила план объединения Сирии

В Анкаре полагают, что достигнутая договоренность должна придать дополнительный импульс оперативным и результативным усилиям по укреплению стабильности и безопасности в Сирии при строгом соблюдении ее территориальной целостности и национального единства.

Министерство иностранных дел Турции положительно оценило соглашение о прекращении огня и полной интеграции, о котором 18 января объявил президент Сирии Ахмед аш-Шара. Об этом сообщает TRT Russian.

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение направлено не только на повышение уровня безопасности сирийского народа, но и на укрепление устойчивости всего региона, включая государства, граничащие с Сирией.

В МИД Турции указали, что процесс, запущенный в Сирии 8 декабря 2024 года, сформировал уникальные возможности для построения стабильного и процветающего будущего страны и в настоящее время перешел в решающую стадию.

Анкара выразила ожидание, что все политические и общественные силы Сирии осознают: перспективы страны связаны не с террором и расколом, а с курсом на единство, интеграцию и совместное развитие.

В турецком министерстве также заявили о намерении продолжать поддержку усилий сирийского правительства в борьбе с терроризмом, а также содействовать восстановлению страны на основе инклюзивного и объединяющего подхода, отражающего волю народа.