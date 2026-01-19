USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Курды отказались от независимости

Курды отказались от независимости

Сирийские курды не стремятся к отделению или созданию независимого государства и связывают свое будущее с единой Сирией, заявил агентству Reuters командир курдских «отрядов народной самообороны» (YPG) Сипан Хамо.

Хамо сообщил, что состоявшаяся в субботу встреча спецпосланника США Тома Баррака с курдскими представителями не привела к выработке дорожной карты по прекращению огня. Он уверяет, что сирийские курды не стремятся к отделению или созданию независимого государства, отметив, что их будущее связано с Сирией.

«Наша главная надежда в том, что появится конкретный результат, прежде всего со стороны коалиции и Соединенных Штатов, – то есть что они будут вмешиваться в существующие проблемы более решительно, чем это происходит сейчас», – заявил Хамо.

Командир YPG отметил, что курдские власти понимают необходимость для Вашингтона учитывать новую линию поддержки правительства страны во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа. В то же время, утверждает Хамо, на фоне «опасений, связанных с происходящими изменениями», Вашингтон должен предоставить сирийским курдам «гарантии безопасности». При этом он возложил ответственность за происходящее в Сирии на западные страны, прежде всего на Соединенные Штаты.

Он также отверг утверждения о получении YPG поддержки со стороны Ирана или России. При этом Хамо заявил, что сирийские курды «рассматривают Израиль как сильное государство в регионе со своей повесткой. Мы надеемся, что позиция, которую другие страны региона занимали в отношении некоторых меньшинств в Сирии, будет распространена и на курдов».

Отвечая на вопрос, идет ли речь о позиции Израиля в отношении друзского меньшинства прошлым летом, когда израильские ВВС наносили удары по Дамаску и сирийским войскам, Хамо ответил: «Конечно».

