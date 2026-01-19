Новые F-35 для Израиля

Израильские ВВС получили три новых истребителя пятого поколения F-35 производства американской компании Lockheed Martin, сообщила израильская армейская пресс-служба.

Три самолета приземлились 18 января на израильской авиабазе Неватим на юге страны. Они пополнят ряды 116-й и 140-й эскадрилий ВВС Израиля, отметили в пресс-службе.

The Times of Israel отмечает, что с прибытием этих трех истребителей общее количество F-35 в ВВС Израиля достигло 48 единиц. Три самолета входят в состав первой партии из 50 истребителей F-35, давно заказанных Израилем. Их поставка не связана с обострением обстановки вокруг Ирана, пишет The Times of Israel. В 2024 году израильская сторона заказала еще 25 самолетов этой модели, начало поставок по этому контракту ожидается в 2028 году.