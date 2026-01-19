Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора

USD 1.7000
EUR 1.9738
RUB 2.1849
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа подчеркнул важность полного очищения сирийской территории от террористических угроз.

«Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии. Наш президент указал, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии. Он заявил, что полное освобождение сирийской территории от терроризма необходимо как самой Сирии, так и всему региону», – говорится в сообщении канцелярии Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что «поддержка Турцией Сирии, особенно в борьбе с терроризмом, будет и впредь усиливаться».

Телефонный разговор состоялся на фоне продолжающейся операции сирийских вооруженных сил против курдской коалиции «Силы демократической Сирии» и после заключения 18 января соглашения о перемирии между сторонами.

