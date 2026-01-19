Пехлеви «прорвался» на госканалы Ирана

В Иране несколько государственных телеканалов подверглись кибератаке – в их эфире было показано видеообращение наследного принца Резы Пехлеви, утверждает Iran International.
#BREAKING Several Iranian state TV channels carried on the Badr satellite were hacked on Sunday, broadcasting footage of protests along with calls by Iran’s exiled Crown Prince Reza Pahlavi for people to join demonstrations and for military forces to side with protesters.— Iran International English (@IranIntl_En) January 18, 2026
Iran’s… pic.twitter.com/zpQLC6krd2
В результате кибератаки в телеэфир было выведено обращение Резы Пехлеви с призывом к военным поддержать массовые протестные выступления против действующей власти.
Инцидент произошел в воскресенье вечером – регулярное вещание было прервано на ряде государственных телеканалов, транслируемых через спутник «Бадр».