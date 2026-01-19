Пехлеви «прорвался» на госканалы Ирана

В Иране несколько государственных телеканалов подверглись кибератаке – в их эфире было показано видеообращение наследного принца Резы Пехлеви, утверждает Iran International.

В результате кибератаки в телеэфир было выведено обращение Резы Пехлеви с призывом к военным поддержать массовые протестные выступления против действующей власти.

Инцидент произошел в воскресенье вечером – регулярное вещание было прервано на ряде государственных телеканалов, транслируемых через спутник «Бадр».