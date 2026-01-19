Авианосная группа на подходе: США стягивают силу к Ирану

USD 1.7000
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне обострения ситуации вокруг Ирана в воскресенье вошла в Малаккский пролив, следуя в направлении Ближнего Востока, сообщает издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что авианосец, а также сопровождающие его эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy войдут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в течение ближайших пяти–семи дней.

За последние сутки в Иорданию, как отмечает издание, были переброшены 12 американских истребителей F-15. Предполагается, что в ближайшее время в регион могут быть направлены дополнительные авиационные подразделения. Одновременно военно-транспортные самолеты совершили посадку на американской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В июне прошлого года эта база использовалась стратегическими бомбардировщиками-невидимками B-2, задействованными в ударах по ядерным объектам Ирана.

Как подчеркивает газета, Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне возможного решения президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану.

Американские официальные лица заявили изданию, что «сейчас рассматриваются все варианты». По их словам, задача заключается в формировании значительной военной группировки в регионе, которая обеспечила бы Трампу широкий выбор сценариев на случай принятия решения о нанесении удара по Ирану.

Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди
Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди обновлено 01:14
01:14 1885
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел видео, все еще актуально
18 января 2026, 20:08 6327
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка фотовыстрел
00:49 1435
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
00:52 742
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 1517
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4472
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 2481
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6365
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 10454
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 5013
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2281

