Авианосная группа на подходе: США стягивают силу к Ирану

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln на фоне обострения ситуации вокруг Ирана в воскресенье вошла в Малаккский пролив, следуя в направлении Ближнего Востока, сообщает издание The Jerusalem Post.

Ожидается, что авианосец, а также сопровождающие его эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy войдут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в течение ближайших пяти–семи дней.

За последние сутки в Иорданию, как отмечает издание, были переброшены 12 американских истребителей F-15. Предполагается, что в ближайшее время в регион могут быть направлены дополнительные авиационные подразделения. Одновременно военно-транспортные самолеты совершили посадку на американской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В июне прошлого года эта база использовалась стратегическими бомбардировщиками-невидимками B-2, задействованными в ударах по ядерным объектам Ирана.

Как подчеркивает газета, Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне возможного решения президента США Дональда Трампа о нанесении удара по Ирану.

Американские официальные лица заявили изданию, что «сейчас рассматриваются все варианты». По их словам, задача заключается в формировании значительной военной группировки в регионе, которая обеспечила бы Трампу широкий выбор сценариев на случай принятия решения о нанесении удара по Ирану.