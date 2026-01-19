Сирийский лидер внезапно отказался от поездки в Берлин

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял решение отменить запланированную поездку в Германию и встречи с руководством ФРГ, сообщил Reuters со ссылкой на представителя германского правительства.

Согласно сообщению канцелярии главы сирийского государства, визит аш-Шараа в Берлин был запланирован на 20 января.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Берлин», – говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, в рамках поездки планировались встречи с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, а также переговоры с представителями немецких компаний.

При этом Reuters не приводит причин отмены визита.