Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Сирийский лидер внезапно отказался от поездки в Берлин

01:45 474

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял решение отменить запланированную поездку в Германию и встречи с руководством ФРГ, сообщил Reuters со ссылкой на представителя германского правительства.

Согласно сообщению канцелярии главы сирийского государства, визит аш-Шараа в Берлин был запланирован на 20 января.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Берлин», – говорится в сообщении.

Как сообщает агентство, в рамках поездки планировались встречи с президентом ФРГ Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, а также переговоры с представителями немецких компаний.

При этом Reuters не приводит причин отмены визита.

Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди
Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди обновлено 01:14
01:14 1886
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел видео, все еще актуально
18 января 2026, 20:08 6327
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка фотовыстрел
00:49 1436
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
00:52 742
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08 1517
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11 4472
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26 2481
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51 6365
Курды капитулировали
Курды капитулировали обновлено 20:53
18 января 2026, 20:53 10454
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32 5013
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет Pinaka
18 января 2026, 21:19 2281

