Иран на повестке: Нетаньяху собрал силовиков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит совещание узкого состава правительства по вопросам безопасности с участием начальника Генштаба Эяля Замира, главы «Моссада» Давида Барнеа и руководителя ШАБАК Давида Зини, сообщают израильские СМИ.

На повестке дня – ситуация в Иране, положение в секторе Газа и формирование президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» для контроля над анклавом. Израильское руководство ранее выразило недовольство тем, что в состав совета войдут представители Турции и Катара.

Несмотря на противоречивые заявления Трампа по иранскому вопросу, руководство Израиля считает, что возможность американского военного удара по-прежнему сохраняется, отмечают израильские СМИ. Радиостанция «Кан» ссылается на информированные источники, по словам которых, американский лидер еще не принял окончательное решение.

12-й телеканал обращает внимание на концентрацию американских сил в регионе, необходимых для нанесения удара, если поступит соответствующий приказ. Телеканал отмечает, что ближайшие дни станут решающими. В Израиле предполагают, что Трамп ждет подходящего момента и не исключают участия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Одним из признаков подготовки называют телефонный разговор начальника Генштаба Эяля Замира с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдли Купером.

Ранее начальник Генштаба посетил одну из батарей системы ПРО «Хец», заявив, что степень боевой готовности ЦАХАЛ соответствует текущей ситуации.