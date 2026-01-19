USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Скандальный финал Кубка Африки: обиженные сенегальцы ушли с поля, затем вернулись и победили

Эльмир Алиев, отдел спорта
Финальный матч футбольного Кубка Африки получился невероятно напряженным и редким по накалу.

В финале в столице Марокко Рабате встречались сборные Марокко и Сенегала. Счет был 0:0, и все шло к дополнительному времени. Однако в начале добавленного времени Сенегал забивает, а конголезский арбитр Жан-Жак Ндала Нгамбо усмотрел очень спорное нарушение и гол отменил.

А на 7-й добавленной минуте судья опять-таки в неоднозначной ситуации назначил пенальти в ворота гостевой команды. В этот момент главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав, недовольный сразу двумя решениями, влияющими на исход финального матча, решил увести свою команду с поля. Невероятный скандал!

Спустя некоторое время сенегальцев все же уговорили вернуться. К 11-метровой отметке подошел марокканский футболист мадридского «Реала» Браим Диас и почему-то решил спижонить. Он пробил «паненкой» прямо по центру ворот, но сенегальский голкипер Эдуард Менди разгадал замысел соперника. 0:0 и все-таки будет дополнительное время.

Ну а на 4-й минуте экстратайма последовало наказание. Пап Гейе здорово пробил и вывел сборную Сенегала вперед. Этот гол принес сенегальцам победу в финале. Сенегал во второй раз в своей истории стал сильнейшей сборной континента.

