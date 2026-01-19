Скандальный финал Кубка Африки: обиженные сенегальцы ушли с поля, затем вернулись и победили

В финале в столице Марокко Рабате встречались сборные Марокко и Сенегала. Счет был 0:0, и все шло к дополнительному времени. Однако в начале добавленного времени Сенегал забивает, а конголезский арбитр Жан-Жак Ндала Нгамбо усмотрел очень спорное нарушение и гол отменил.

А на 7-й добавленной минуте судья опять-таки в неоднозначной ситуации назначил пенальти в ворота гостевой команды. В этот момент главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав, недовольный сразу двумя решениями, влияющими на исход финального матча, решил увести свою команду с поля. Невероятный скандал!