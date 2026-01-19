Большая трагедия в Испании: много погибших и раненых

На юге Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа. Два скоростных пассажирских поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Аадмус в провинции Кордоба. Авария произошла в воскресенье и привела к гибели людей и многочисленным травмам среди пассажиров.
По данным экстренных служб и полиции, в результате происшествия погибли 10 человек. Около 100 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, при этом состояние не менее 25 пострадавших оценивается как тяжелое. Раненых доставляли в больницы Кордобы и соседних районов, для этого были задействованы дополнительные бригады скорой помощи и санитарная авиация.
По информации правоохранительных органов, один из поездов сошел с рельсов, после чего произошло столкновение со вторым составом, следовавшим по тому же участку. Удар привел к повторному сходу вагонов и серьезным повреждениям железнодорожной инфраструктуры. Движение поездов на этом направлении было полностью приостановлено.
На место происшествия прибыли пожарные, медики, полиция и силы гражданской защиты. Спасательные работы продолжались несколько часов. Испанские власти объявили о начале официального расследования. В ходе проверки будет изучено состояние путей, работа сигнальных систем и соблюдение норм безопасности.
Правительство Испании заявило, что приоритетом остается оказание помощи пострадавшим и восстановление безопасного железнодорожного сообщения. Дополнительные данные о причинах аварии и последствиях будут опубликованы по мере поступления информации.