Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Большая трагедия в Испании: много погибших и раненых

03:10

На юге Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа. Два скоростных пассажирских поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Аадмус в провинции Кордоба. Авария произошла в воскресенье и привела к гибели людей и многочисленным травмам среди пассажиров.

По данным экстренных служб и полиции, в результате происшествия погибли 10 человек. Около 100 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, при этом состояние не менее 25 пострадавших оценивается как тяжелое. Раненых доставляли в больницы Кордобы и соседних районов, для этого были задействованы дополнительные бригады скорой помощи и санитарная авиация.

По информации правоохранительных органов, один из поездов сошел с рельсов, после чего произошло столкновение со вторым составом, следовавшим по тому же участку. Удар привел к повторному сходу вагонов и серьезным повреждениям железнодорожной инфраструктуры. Движение поездов на этом направлении было полностью приостановлено.

На место происшествия прибыли пожарные, медики, полиция и силы гражданской защиты. Спасательные работы продолжались несколько часов. Испанские власти объявили о начале официального расследования. В ходе проверки будет изучено состояние путей, работа сигнальных систем и соблюдение норм безопасности.

Правительство Испании заявило, что приоритетом остается оказание помощи пострадавшим и восстановление безопасного железнодорожного сообщения. Дополнительные данные о причинах аварии и последствиях будут опубликованы по мере поступления информации.

Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53
Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди
Курды отказались от независимости: заявление Мазлума Абди обновлено 01:14
01:14
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел
Как экс-советник Байдена в Баку икру ел видео, все еще актуально
18 января 2026, 20:08
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка
«Идеальный немецкий ребенок» – это еврейка фотовыстрел
00:49
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
Эрдоган позвонил в Дамаск: Сирия должна быть очищена от террора
00:52
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий
00:08
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов
Еще одна стратегическая победа Эрдогана. Трамп сдает курдов главная тема; все еще актуально
18 января 2026, 17:11
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности
18 января 2026, 22:26
А если не сдадитесь, отключим свет
А если не сдадитесь, отключим свет наш комментарий
18 января 2026, 16:51
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины
Трампа, похожего на Путина, бросят в руины наша корреспонденция
18 января 2026, 14:32

