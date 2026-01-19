Большая трагедия в Испании: много погибших и раненых

На юге Испании произошла крупная железнодорожная катастрофа. Два скоростных пассажирских поезда сошли с рельсов в районе населенного пункта Аадмус в провинции Кордоба. Авария произошла в воскресенье и привела к гибели людей и многочисленным травмам среди пассажиров.

По данным экстренных служб и полиции, в результате происшествия погибли 10 человек. Около 100 пассажиров получили ранения различной степени тяжести, при этом состояние не менее 25 пострадавших оценивается как тяжелое. Раненых доставляли в больницы Кордобы и соседних районов, для этого были задействованы дополнительные бригады скорой помощи и санитарная авиация.