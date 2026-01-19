USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Чрезвычайное положение в Гватемале

10:13 861

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении на 30 дней чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с резким ростом преступности. Об этом сообщает гватемальское телевидение.

Глава республики в обращении к нации подчеркнул, что целью введенного чрезвычайного положения является защита и безопасность граждан. По словам Аревало, для борьбы с бандами будет задействована вся мощь полиции и армии.

Президент Гватемалы отметил, что власти страны не намерены идти на уступки криминальным структурам и продолжат жесткие действия по восстановлению правопорядка. Аревало пояснил, что всплеск насилия стал ответом банд на действия властей по восстановлению контроля над тюрьмами, где ранее произошли массовые бунты и захват заложников.

Глава государства заверил, что чрезвычайное положение не затронет повседневную жизнь граждан, работу государственных и частных учреждений, а также свободу передвижения населения.

18 января сообщалось, что заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 539
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1177
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1310
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1115
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4350
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1735
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8016
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5807
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7426
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981

