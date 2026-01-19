Чрезвычайное положение в Гватемале

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении на 30 дней чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с резким ростом преступности. Об этом сообщает гватемальское телевидение.

Глава республики в обращении к нации подчеркнул, что целью введенного чрезвычайного положения является защита и безопасность граждан. По словам Аревало, для борьбы с бандами будет задействована вся мощь полиции и армии.

Президент Гватемалы отметил, что власти страны не намерены идти на уступки криминальным структурам и продолжат жесткие действия по восстановлению правопорядка. Аревало пояснил, что всплеск насилия стал ответом банд на действия властей по восстановлению контроля над тюрьмами, где ранее произошли массовые бунты и захват заложников.

Глава государства заверил, что чрезвычайное положение не затронет повседневную жизнь граждан, работу государственных и частных учреждений, а также свободу передвижения населения.

18 января сообщалось, что заключенные одновременно устроили бунт в трех тюрьмах Гватемалы и взяли в заложники 46 человек.

Ранее в Чаде более 130 заключенных устроили «кровавый побег» из тюрьмы.