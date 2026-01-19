Экономика Азербайджана выросла

USD 1.7000
Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2025 году составил 129,1 млрд манатов, реальный рост экономики по сравнению с 2024 годом оценивается в 1,4%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно информации, за 2025 год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,6%, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 2,7%.

В структуре производства ВВП 33% пришлось на промышленность, 11,3% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,1% - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на строительство, 5,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 2,1% - на информацию и связь, 21,7% - на долю других отраслей, чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

В минувшем году стоимость ВВП на душу населения в стране составила 12 602 маната.

Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2024 году составил 4,1%.

