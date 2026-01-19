Трамп одним из первых пригласил Токаева

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева войти в состав Совета мира по сектору Газа. Об этом сообщил Tengrinews представитель казахстанского лидера Руслан Желдибай.

«Скрывать факт приглашения было бы неправильно», казахстанский президент был приглашен одним из первых, а Казахстану предложили войти в круг государств-учредителей, отметил пресс-секретарь.

«В ответ глава государства направил письмо в адрес президента США с выражением искренней благодарности и подтверждением согласия войти в состав этого нового объединения. Президент подтвердил стремление Казахстана внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности», — добавил Желдибай.