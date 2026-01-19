Евросоюз готовит пошлины против Америки

Евросоюз готовится к принятию самых решительных мер против США, включая пошлины в размере 93 миллиардов евро, чтобы удержать президента США Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По итогам трехчасовой встречи в воскресенье, 18 января, в Брюсселе представители 27 стран – членов подчеркнули важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном на следующей неделе не приведут к быстрому разрешению проблемы.

Как уточняет издание, ответные пошлины в размере 93 миллиардов евро могут быть введены «очень быстро» по сравнению с некоторыми другими обсуждаемыми вариантами.

При этом альтернативным решением может стать использование так называемого антипринудительного инструмента (ACI) – с его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи. Однако на данный момент правительства не обращались в Еврокомиссию с просьбой о применении данного инструмента.

Ранее Трамп объявил о решении повысить на 10% пошлину на товары из ряда европейских стран, которые не поддержали идею о присоединении Гренландии к США. С 1 февраля США введут пошлины на товары из Дании, Швеции, Норвегии, Франции, Британии, Германии, Франции и Нидерландов.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что применять торговые пошлины к союзникам по НАТО – это неправильный шаг со стороны Вашингтона. Лондон придерживается четкой позиции по Гренландии: остров является частью Дании. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС отреагируют на подобные действия Трампа «единым и скоординированным образом».