USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Евросоюз готовит пошлины против Америки

Politico
10:22 664

Евросоюз готовится к принятию самых решительных мер против США, включая пошлины в размере 93 миллиардов евро, чтобы удержать президента США Дональда Трампа от попыток захватить контроль над Гренландией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По итогам трехчасовой встречи в воскресенье, 18 января, в Брюсселе представители 27 стран – членов подчеркнули важность подготовки конкретных вариантов противодействия Трампу на случай, если переговоры с Вашингтоном на следующей неделе не приведут к быстрому разрешению проблемы.

Как уточняет издание, ответные пошлины в размере 93 миллиардов евро могут быть введены «очень быстро» по сравнению с некоторыми другими обсуждаемыми вариантами.

При этом альтернативным решением может стать использование так называемого антипринудительного инструмента (ACI) – с его помощью Брюссель может ограничить деятельность американских банков, аннулировать патенты или помешать компаниям получать доходы от обновлений программного обеспечения или потоковой передачи. Однако на данный момент правительства не обращались в Еврокомиссию с просьбой о применении данного инструмента. 

Ранее Трамп объявил о решении повысить на 10% пошлину на товары из ряда европейских стран, которые не поддержали идею о присоединении Гренландии к США. С 1 февраля США введут пошлины на товары из Дании, Швеции, Норвегии, Франции, Британии, Германии, Франции и Нидерландов.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что применять торговые пошлины к союзникам по НАТО – это неправильный шаг со стороны Вашингтона. Лондон придерживается четкой позиции по Гренландии: остров является частью Дании. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС отреагируют на подобные действия Трампа «единым и скоординированным образом».

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 546
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1183
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1315
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1118
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4352
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1739
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8020
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5811
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7426
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981

ЭТО ВАЖНО

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 546
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1183
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1315
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1118
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4352
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1739
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8020
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5811
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7426
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться