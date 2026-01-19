USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Азербайджанская компания Alliance Logistics отчиталась о рекордном объеме контейнерных перевозок в 2025 году

Отдел информации
2025 год стал для Alliance Logistics годом устойчивого роста и укрепления ключевых международных маршрутов. В рамках Среднего коридора компания развивала железнодорожные и мультимодальные перевозки, последовательно усиливая стратегическую транзитную роль Азербайджана на направлении Восток–Запад.

По итогам года общий объем контейнерных перевозок компании составил 50000 TEU (20-футовых контейнеров), при этом 57% пришлось на транзитные перевозки.

Ключевую роль в формировании грузопотоков сыграли маршруты Среднего коридора и линия Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Перевозки в направлении Китая продемонстрировали высокую динамику, сформировав около 30% общего объема.

«Достигнутые результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию с инфраструктурными партнерами — Азербайджанскими железными дорогами, Бакинским международным морским торговым портом, а также Азербайджанским Каспийским морским пароходством, скоординированной работе команд и высокому уровню доверия со стороны международных клиентов. В частности, современная инфраструктура АЖД обеспечила бесперебойность перевозок по Среднему коридору и способствовала укреплению позиций Азербайджана как регионального логистического хаба», - отметил руководитель компании Натиг Джафаров.

В ближайшей перспективе ключевыми приоритетами компании остаются расширение мультимодальных перевозок, сокращение транзитного времени и развитие коридоров, соединяющих Центральную Азию и Европу. Эффективная синергия государственного и частного секторов будет играть решающую роль в достижении этих целей.

