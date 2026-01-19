Сенатор Круз призывает покончить с Хаменеи

Сенатор Тед Круз заявил, что США должны предпринять все возможные шаги, чтобы положить конец правлению верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
«Я считаю, что США должны делать все возможное, чтобы покончить с этим режимом», — сказал сенатор Тед Круз в интервью Fox News.
Сенатор заявил, что аятолла Хаменеи ненавидит Америку. «Он регулярно возглавляет массовые толпы, скандирующие «Смерть Америке», — отметил Круз.
Между тем представитель канцелярии Хаменеи Мехди Фазаэли назвал заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего сменить руководство Ирана, «отчаянными попытками виновного человека».