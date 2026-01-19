USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Сенатор Круз призывает покончить с Хаменеи

10:30 1627

Сенатор Тед Круз заявил, что США должны предпринять все возможные шаги, чтобы положить конец правлению верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Я считаю, что США должны делать все возможное, чтобы покончить с этим режимом», — сказал сенатор Тед Круз в интервью Fox News.

Сенатор заявил, что аятолла Хаменеи ненавидит Америку. «Он регулярно возглавляет массовые толпы, скандирующие «Смерть Америке», — отметил Круз.

Между тем представитель канцелярии Хаменеи Мехди Фазаэли назвал заявления президента США Дональда Трампа, призвавшего сменить руководство Ирана, «отчаянными попытками виновного человека».

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 550
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1187
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1319
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1119
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1741
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8023
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5811
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7428
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981

