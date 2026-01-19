Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах

Задержанные в иранских тюрьмах протестующие рассказали о жестоком обращении, включая принудительное раздевание, воздействие холода и инъекции веществ неизвестного состава во время содержания под стражей, сообщил источник, близкий к семье одного из задержанных, в разговоре с Iran International.

По словам источника, задержанный молодой человек передал сообщение из тюрьмы, в котором заявил, что он и еще несколько человек подверглись такому обращению после ареста.

Согласно его словам, сотрудники тюрьмы раздели задержанных догола во дворе следственного изолятора и в течение длительного времени держали их на улице в зимних условиях. Затем охранники облили задержанных холодной водой из шланга, сообщил источник.

Задержанный также рассказал, что на следующий день тюремные сотрудники сделали ему и нескольким другим заключенным инъекции веществ, состав которых им не был разъяснен.