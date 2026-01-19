USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах

10:56 1120

Задержанные в иранских тюрьмах протестующие рассказали о жестоком обращении, включая принудительное раздевание, воздействие холода и инъекции веществ неизвестного состава во время содержания под стражей, сообщил источник, близкий к семье одного из задержанных, в разговоре с Iran International.

По словам источника, задержанный молодой человек передал сообщение из тюрьмы, в котором заявил, что он и еще несколько человек подверглись такому обращению после ареста.

Согласно его словам, сотрудники тюрьмы раздели задержанных догола во дворе следственного изолятора и в течение длительного времени держали их на улице в зимних условиях. Затем охранники облили задержанных холодной водой из шланга, сообщил источник.

Задержанный также рассказал, что на следующий день тюремные сотрудники сделали ему и нескольким другим заключенным инъекции веществ, состав которых им не был разъяснен.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 553
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1188
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1322
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1121
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1741
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8025
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5811
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7430
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981

ЭТО ВАЖНО

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 553
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1188
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1322
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1121
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1741
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8025
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5811
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7430
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться