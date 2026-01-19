USD 1.7000
Арестован сын экс-главы Евлаха

Инара Рафикгызы
11:01 1324

В Евлахском районе Азербайджана арестован 39-летний Заур Самедов — сын бывшего главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова.

Бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов

Как сообщает haqqin.az, решением Евлахского районного суда в отношении З.Самедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Он обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением оружия).

Инцидент произошел три дня назад в Евлахе. По предварительным данным, Заур Самедов выстрелил из охотничьего ружья в 46-летнего Гошгара Новрузова, ранив его в область ноги. Пострадавший был доставлен в Евлахскую районную центральную больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Следствие установило, что между Зауром Самедовым и Гошгаром Новрузовым ранее неоднократно возникали конфликты. Причиной разногласий становились споры между владельцами соседних ферм, в том числе из-за перехода скота с одной территории на другую. Очередной конфликт произошел после того, как собака Заура Самедова напала на собаку Гошгара Новрузова, что привело к обострению ситуации.

На фоне возникшего спора Заур Самедов применил огнестрельное оружие, в результате чего Новрузов получил ранение.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2019 году, в 2023 году он был досрочно освобожден, а 6 декабря того же года скончался в связи с проблемами со здоровьем.

