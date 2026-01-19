«Азеришыг» восстанавливает энергоинфраструктуру в Кельбаджаре

С момента освобождения азербайджанских земель от оккупации сотрудники ОАО «Азеришыг» по указанию президента Ильхама Алиева работают над обеспечением электроснабжения всех необходимых объектов в Карабах е и Восточном Зангезуре.

Сегодня там продолжаются работы по реконструкции, капитальному ремонту и восстановлению энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы ведутся также в Кельбаджарском районе, отличающемся суровым климатом и высокогорным рельефом. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, специалисты ОАО «Азеришыг» в непрерывном режиме проводят электромонтажные работы на высоте более 3 000 метров.

Город Кельбаджар обеспечен электроэнергией с 18 июля 2021 года. В самых высокогорных селах Кельбаджарского района прокладываются изолированные воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ, создаются новые центры электроснабжения. Проложены двухцепные самонесущие изолированные провода (СИН-3) напряжением 35 кВ, установлены трансформаторные подстанции на стратегически важных объектах, расположенных в селах Алагёлляр, Зейлик и Зод, а также на заводе по производству минеральной воды İstisu.

Завершено также строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ до сел Заллар, Яншаг, Кешдек, Зар, Гямышлы и Чайкенд. 2 сентября 2024 года в поселке Истису при участии президента Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие подстанции İstisu напряжением 110/35 кВ. Реконструирована энергосеть напряжением 0,4 кВ для обеспечения стабильного электроснабжения семей, переселяющихся в Кельбаджар.

ОАО «Азеришыг» проводит модернизацию электроэнергетического сектора в ряде сел и поселков во всех регионах страны. Цель работ – обеспечение населения бесперебойным и качественным электроснабжением и минимизация потерь электроэнергии.