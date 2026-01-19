USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах

11:14 1198

В Азербайджане планируется установить отдельный скоростной режим на платных автодорогах.

Это предусмотрено предлагаемыми изменениями в закон «О дорожном движении», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, с целью отдельного регулирования скоростного режима на платных автомагистралях предлагается установить вне населенных пунктов максимальную скорость для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны на уровне до 130 км/ч. Для автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны максимальная скорость предлагается установить не более 90 км/ч.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 560
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1199
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1330
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1125
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1744
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8028
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5816
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7433
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981

ЭТО ВАЖНО

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 560
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1199
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1330
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1125
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1744
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8028
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5816
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7433
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться