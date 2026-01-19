В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах

В Азербайджане планируется установить отдельный скоростной режим на платных автодорогах.

Это предусмотрено предлагаемыми изменениями в закон «О дорожном движении», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно проекту, с целью отдельного регулирования скоростного режима на платных автомагистралях предлагается установить вне населенных пунктов максимальную скорость для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны на уровне до 130 км/ч. Для автобусов, легковых автомобилей с прицепом, а также грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны максимальная скорость предлагается установить не более 90 км/ч.