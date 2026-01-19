Все об эпилепсии: причины, первая помощь и лечение

Невролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Хатира Рзаева подробно рассказывает об эпилепсии, ее причинах, видах, правилах первой помощи, диагностике, лечении, ведении во время беременности и особенностях ухода за больным.
— Хатира ханум, прежде всего расскажите об эпилепсии и причинах ее возникновения?
— Эпилепсия — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися и неконтролируемыми приступами, возникающими из-за нарушения электрической активности в мозге. Основные проявления — приступы, потеря сознания, судороги, мышечные спазмы или изменения поведения. Причины эпилепсии разнообразны, и в некоторых случаях точную причину установить не удаётся. Основные причины включают генетические факторы (если в семье были случаи эпилепсии — генетическая предрасположенность), повреждения мозга (травмы, серьезные черепно-мозговые травмы), родовые травмы (кислородное голодание или повреждения во время родов), нарушения развития (аутизм или детский церебральный паралич и другие заболевания нервной системы), опухоли или инсульт (нарушение кровообращения в мозге или образование аномальных тканей), инфекции (менингит, энцефалит и другие), нарушения обмена веществ (дисбаланс электролитов, гипогликемия или некоторые дефициты питания), фебрильные судороги (особенно у детей — судороги на фоне высокой температуры). В ряде случаев причина эпилепсии остаётся неизвестной — это называется идиопатической эпилепсией, где основным фактором считается генетическая предрасположенность.
Факторы, провоцирующие эпилептические приступы — это недосыпание (нарушение режима сна), стресс (чрезмерное эмоциональное или физическое напряжение), яркий или мерцающий свет, алкоголь и наркотики, пропуск приема лекарств, гормональные изменения (особенно у женщин в период менструации), голод или нерегулярное питание, усталость, лихорадка и болезни. Знание и избегание этих триггеров помогает предотвратить приступы.
— Бывают ли виды эпилепсии и какие именно?
— Да, эпилепсия классифицируется по месту начала и симптомам приступов. Основные виды: фокальная (парциальная) эпилепсия и генерализованная эпилепсия.
Фокальные приступы начинаются в определенной части мозга. При простых фокальных приступах сознание сохраняется, но возникают изменения в ощущениях или движениях мышц. При сложных фокальных приступах сознание нарушается, наблюдаются необычные формы поведения.
Генерализованные приступы начинаются одновременно в обоих полушариях мозга: абсансные приступы (кратковременная потеря сознания, «пустой взгляд»), тонико-клонические приступы (оцепенение тела и судороги), миоклонические приступы (внезапные подергивания рук и ног), атонические приступы (внезапное падение из-за потери мышечного тонуса). Иногда бывают смешанные приступы — фокальные могут переходить в генерализованные.
— Как правильно оказывать первую помощь во время эпилептического приступа?
— Главная цель помощи — защитить больного и обеспечить его безопасность. Сохраняйте спокойствие, отведите пациента от твердых и опасных предметов, подложите под голову что-то мягкое, чтобы избежать травмы, поверните на бок, чтобы дыхательные пути оставались открытыми, и слюна не вызывала удушья. Ослабьте воротник. Ничего не кладите в рот и не пытайтесь разжимать зубы. Засекайте время приступа — если он длится более 5 минут или повторяется, немедленно вызывайте скорую помощь. После приступа оставайтесь рядом, пока пациент полностью не придет в себя; спутанность сознания и усталость — это нормально. Не удерживайте человека силой и не кладите ничего в рот.
— Какие симптомы могут возникать в мозге во время приступов?
— Из-за аномальной электрической активности возможны: потеря или спутанность сознания, амнезия, судороги, повышение или потеря мышечного тонуса, автоматизмы (неосознанные движения), ауры (странные запахи, звуки, ощущение дежавю), эмоциональные изменения (страх, тревога), проблемы с дыханием, нарушения сердечного ритма, потливость, рвота. Физические осложнения: прикус языка, травмы от падения, риск несчастных случаев.
— Как ставится диагноз эпилепсии?
— Диагноз ставится на основе точного анамнеза (описание приступов, частота, провоцирующие факторы), физического и неврологического осмотра, ЭЭГ (измерение электрической активности мозга), МРТ или КТ (проверка структуры мозга), анализов крови, иногда провокационных тестов. Подтверждается неврологом.
— В каких случаях и как проводится лечение?
— Лечение направлено на контроль приступов и повышение качества жизни. Основное — противоэпилептические препараты (подбираются индивидуально), при неэффективности лекарств — хирургическое вмешательство, кетогенная диета (особенно у детей), стимуляция блуждающего нерва, изменение образа жизни (сон, контроль стресса, избегание триггеров). Регулярное наблюдение очень важно.
— Как эпилепсия влияет на беременность?
— Женщины с эпилепсией могут иметь нормальную беременность, но важна предварительная подготовка. У некоторых приступы учащаются (из-за гормональных изменений, недосыпа), у других уменьшаются или остаются без изменений. Тяжелые приступы создают риск для матери и плода (кислородное голодание, пороки развития). Во время беременности необходим контроль невролога и гинеколога, после родов — поддержка.
— Какие основные особенности ухода за пациентом с эпилепсией?
— Создание безопасной среды (закрыть острые углы мягкими накладками, убрать скользкие поверхности, защитить от высоты), контроль своевременного приёма лекарств, избегание триггеров (режим сна, снижение стресса, защита от света при фоточувствительности), правильное поведение во время приступа, психологическая поддержка (предотвращение социальной изоляции, поощрение самостоятельности), регулярные осмотры у врача. Это не только обеспечивает безопасность, но и значительно улучшает качество жизни.