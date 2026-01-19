Все об эпилепсии: причины, первая помощь и лечение

Невролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Хатира Рзаева подробно рассказывает об эпилепсии, ее причинах, видах, правилах первой помощи, диагностике, лечении, ведении во время беременности и особенностях ухода за больным.

— Хатира ханум, прежде всего расскажите об эпилепсии и причинах ее возникновения?

— Эпилепсия — это хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися и неконтролируемыми приступами, возникающими из-за нарушения электрической активности в мозге. Основные проявления — приступы, потеря сознания, судороги, мышечные спазмы или изменения поведения. Причины эпилепсии разнообразны, и в некоторых случаях точную причину установить не удаётся. Основные причины включают генетические факторы (если в семье были случаи эпилепсии — генетическая предрасположенность), повреждения мозга (травмы, серьезные черепно-мозговые травмы), родовые травмы (кислородное голодание или повреждения во время родов), нарушения развития (аутизм или детский церебральный паралич и другие заболевания нервной системы), опухоли или инсульт (нарушение кровообращения в мозге или образование аномальных тканей), инфекции (менингит, энцефалит и другие), нарушения обмена веществ (дисбаланс электролитов, гипогликемия или некоторые дефициты питания), фебрильные судороги (особенно у детей — судороги на фоне высокой температуры). В ряде случаев причина эпилепсии остаётся неизвестной — это называется идиопатической эпилепсией, где основным фактором считается генетическая предрасположенность.

Факторы, провоцирующие эпилептические приступы — это недосыпание (нарушение режима сна), стресс (чрезмерное эмоциональное или физическое напряжение), яркий или мерцающий свет, алкоголь и наркотики, пропуск приема лекарств, гормональные изменения (особенно у женщин в период менструации), голод или нерегулярное питание, усталость, лихорадка и болезни. Знание и избегание этих триггеров помогает предотвратить приступы.

— Бывают ли виды эпилепсии и какие именно?

— Да, эпилепсия классифицируется по месту начала и симптомам приступов. Основные виды: фокальная (парциальная) эпилепсия и генерализованная эпилепсия.

Фокальные приступы начинаются в определенной части мозга. При простых фокальных приступах сознание сохраняется, но возникают изменения в ощущениях или движениях мышц. При сложных фокальных приступах сознание нарушается, наблюдаются необычные формы поведения.

Генерализованные приступы начинаются одновременно в обоих полушариях мозга: абсансные приступы (кратковременная потеря сознания, «пустой взгляд»), тонико-клонические приступы (оцепенение тела и судороги), миоклонические приступы (внезапные подергивания рук и ног), атонические приступы (внезапное падение из-за потери мышечного тонуса). Иногда бывают смешанные приступы — фокальные могут переходить в генерализованные.

— Как правильно оказывать первую помощь во время эпилептического приступа?

— Главная цель помощи — защитить больного и обеспечить его безопасность. Сохраняйте спокойствие, отведите пациента от твердых и опасных предметов, подложите под голову что-то мягкое, чтобы избежать травмы, поверните на бок, чтобы дыхательные пути оставались открытыми, и слюна не вызывала удушья. Ослабьте воротник. Ничего не кладите в рот и не пытайтесь разжимать зубы. Засекайте время приступа — если он длится более 5 минут или повторяется, немедленно вызывайте скорую помощь. После приступа оставайтесь рядом, пока пациент полностью не придет в себя; спутанность сознания и усталость — это нормально. Не удерживайте человека силой и не кладите ничего в рот.