Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

«Рамштайн» станет дороже

11:31

На фоне решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины 10% для ряда стран Германия может увеличить плату за аренду военных баз для США, сообщает газета The Times со ссылкой на официальных лиц в Берлине.

Немецкие официальные лица с ужасом отреагировали на сообщения о возможном сокращении численности американских войск в Европе, в том числе на немецкой земле Рамштайн и Штутгарт. Как пишет издание, эти базы критически важны для Вашингтона для проецирования силы в Африку и на Ближний Восток.

По словам одного источника, планы по выводу войск не рассматриваются, но Германия может существенно повысить арендную плату за эти объекты. Он не уточнил, насколько может вырасти плата.

В ответ на разногласия с ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию президент Трамп объявил 17 января о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Как стало известно The Financial Times, в ЕС изучают возможность ответных мер — введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо ограничения доступа компаний США на рынок блока.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщило, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

Financial Times в конце июня писала, что министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить дорожную карту вывода американских войск из Европы.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 566
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1200
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1333
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1127
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1747
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8033
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5817
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7434
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11982

