Вымирают и китайцы

Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек, что является рекордно низким показателем.
Показатель фертильности составил 0,98 детей на женщину, число новорожденных упало на 17%.
За отчетный период в стране появились на свет 7,92 млн новорожденных, а умерли 11,31 млн человек.
Китай стремительно проваливается в пучину демографического кризиса: население сокращается более чем на 3 млн в год, рождаемость уже ниже 1,0 ребенка на женщину, смертность начинает поступательный рост. Уже через пару лет население будет сокращаться на -5 млн ежегодно. С учетом динамики у соседей антирекорды по коэффициенту рождаемости могут быть еще впереди.