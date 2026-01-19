USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Вымирают и китайцы

11:36 433

Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек, что является рекордно низким показателем.

Показатель фертильности составил 0,98 детей на женщину, число новорожденных упало на 17%.

За отчетный период в стране появились на свет 7,92 млн новорожденных, а умерли 11,31 млн человек.

Китай стремительно проваливается в пучину демографического кризиса: население сокращается более чем на 3 млн в год, рождаемость уже ниже 1,0 ребенка на женщину, смертность начинает поступательный рост. Уже через пару лет население будет сокращаться на -5 млн ежегодно. С учетом динамики у соседей антирекорды по коэффициенту рождаемости могут быть еще впереди.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 569
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1203
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1335
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1127
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3529
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1748
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8034
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5818
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7435
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11982

