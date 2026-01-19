USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?

Видео
Ульвия Худиева
11:43 571

Обращение должностных лиц с торговцами во время проведения рейда против уличной торговли в Сумгаите вызвало резкую критику в обществе.

Как сообщает haqqin.az, видеозапись, сделанная во время рейда в городе на улице Мухаммеда Асадова, распространилась в социальных сетях. На видео человек, представившийся сотрудником Исполнительной власти города Сумгаита, грубо обращается с торговцами и конфискует продаваемый ими товар.

Представитель исполнительной власти строго сказал продавцу фруктов, торгующему на обочине дороги: «Здесь дорога для прохода граждан, а не место для продажи яблок. Если ты торгуешь на тротуаре, то это не твое. Всё, положите это в машину!»

Исполнительная власть города Сумгаита выступила с заявлением по этому вопросу. В заявлении отмечается, что в Сумгаите совместными усилиями ИВ и соответствующих ведомств принимаются превентивные меры в рамках борьбы с незаконной торговлей. Проводятся разъяснительные беседы с продавцами, которые занимают тротуары, препятствуют движению пешеходов и создают антисанитарные условия на улицах, занимаясь розничной торговлей.

В 18-м микрорайоне города Сумгаита работает ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, где товары предлагаются населению по доступным ценам, а для уличных торговцев выделены соответствующие торговые места. В ходе разъяснительных бесед с продавцами, занимающимися незаконной уличной торговлей, им напоминают о необходимости продавать свою продукцию только в специально отведенных местах. В ИВ также подчеркнули, что продукция уличных торговцев не конфисковывалась.

Отметим, что ранее также распространялись кадры грубого обращения должностных лиц с продавцами во время рейдов против уличной торговли.

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 572
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1205
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1336
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1128
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3530
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1748
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8035
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5818
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7435
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11983

ЭТО ВАЖНО

Кто кошмарит сумгаитских торговцев?
Кто кошмарит сумгаитских торговцев? Видео
11:43 572
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
В Азербайджане меняется скоростной режим на автодорогах
11:14 1205
Арестован сын экс-главы Евлаха
Арестован сын экс-главы Евлаха
11:01 1336
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
Как обращаются с протестующими в иранских тюрьмах
10:56 1128
Демократический хаос откладывается
Демократический хаос откладывается выбор народа – не выбор Божий; все еще актуально
00:08 3530
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана
Разведка, ставшая дипломатией: особый стиль Хакана Фидана о роли личности; все еще актуально
18 января 2026, 22:26 4354
Трамп одним из первых пригласил Токаева
Трамп одним из первых пригласил Токаева
10:19 1748
Трагедия в Испании: растет число жертв
Трагедия в Испании: растет число жертв видео; обновлено 10:37
10:37 8035
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика
03:00 5818
Побег иранских дипломатов на Запад
Побег иранских дипломатов на Запад наш комментарий
02:27 7435
Курды капитулировали
Курды капитулировали все еще актуально
18 января 2026, 20:53 11983
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться