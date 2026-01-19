Кто кошмарит сумгаитских торговцев?

Обращение должностных лиц с торговцами во время проведения рейда против уличной торговли в Сумгаите вызвало резкую критику в обществе.

Как сообщает haqqin.az, видеозапись, сделанная во время рейда в городе на улице Мухаммеда Асадова, распространилась в социальных сетях. На видео человек, представившийся сотрудником Исполнительной власти города Сумгаита, грубо обращается с торговцами и конфискует продаваемый ими товар.

Представитель исполнительной власти строго сказал продавцу фруктов, торгующему на обочине дороги: «Здесь дорога для прохода граждан, а не место для продажи яблок. Если ты торгуешь на тротуаре, то это не твое. Всё, положите это в машину!»

Исполнительная власть города Сумгаита выступила с заявлением по этому вопросу. В заявлении отмечается, что в Сумгаите совместными усилиями ИВ и соответствующих ведомств принимаются превентивные меры в рамках борьбы с незаконной торговлей. Проводятся разъяснительные беседы с продавцами, которые занимают тротуары, препятствуют движению пешеходов и создают антисанитарные условия на улицах, занимаясь розничной торговлей.

В 18-м микрорайоне города Сумгаита работает ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции, где товары предлагаются населению по доступным ценам, а для уличных торговцев выделены соответствующие торговые места. В ходе разъяснительных бесед с продавцами, занимающимися незаконной уличной торговлей, им напоминают о необходимости продавать свою продукцию только в специально отведенных местах. В ИВ также подчеркнули, что продукция уличных торговцев не конфисковывалась.

Отметим, что ранее также распространялись кадры грубого обращения должностных лиц с продавцами во время рейдов против уличной торговли.