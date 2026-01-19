Покровское направление: бои идут без передышки

Обстановка на Покровском направлении остается напряженной – в районе агломерации Покровск–Мирноград продолжается изнурительное противостояние с ежедневными десятками боевых столкновений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его оценке, российская сторона усиливает нажим, перебрасывает резервы в район Покровска и предпринимает попытки выявить уязвимые участки в системе украинской обороны.