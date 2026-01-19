USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Покровское направление: бои идут без передышки

Обстановка на Покровском направлении остается напряженной – в районе агломерации Покровск–Мирноград продолжается изнурительное противостояние с ежедневными десятками боевых столкновений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его оценке, российская сторона усиливает нажим, перебрасывает резервы в район Покровска и предпринимает попытки выявить уязвимые участки в системе украинской обороны.

Российские подразделения задействуют как эпизодические массированные штурмовые действия, так и тактику скрытого продвижения малыми пехотными группами.

«В таких условиях организация обороны требует полной осведомленности, гибких решений и точного расчета», — заявил Сырский.

По его словам, украинские военнослужащие, несмотря на сложность обстановки, продолжают держать строй.

«Их профессионализм, выдержка, самоотверженность и боевая закалка не позволяют россиянам реализовать намерения по прорыву к западным рубежам Донецкой области», – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

