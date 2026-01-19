Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию

На этом фоне председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов заявил, что Копенгаген не допустила присутствия ни России, ни Китая в Гренландии: «У них (России и Китая) там нет никакой деятельности или присутствия: ни консульств, ни добычи полезных ископаемых, ни владения чем-либо значимым. Их там нет».

«Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что и так хорошо известно, а именно то, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии», — сказал Стёре агентству Bloomberg в ответ на письмо Трампа.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что неоднократно объяснял президенту США Дональду Трампу, что власти скандинавской страны не могут повлиять на решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии.

* * * 12:34

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами о том, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире».

Послание американского лидера опубликовал в X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. Он утверждает, что получил его от нескольких источников среди чиновников.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — сказано в публикации.

Трамп снова заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее суверенитете над островом. «Да и с какой стати у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка. Но наши лодки тоже туда причаливали», — говорится в послании Трампа.

Президент США добавил, что мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат «тотальный контроль над Гренландией».