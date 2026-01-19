USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию

обновлено 13:32
13:32 2091

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что неоднократно объяснял президенту США Дональду Трампу, что власти скандинавской страны не могут повлиять на решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии.

«Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что и так хорошо известно, а именно то, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не правительство Норвегии», — сказал Стёре агентству Bloomberg в ответ на письмо Трампа.

На этом фоне председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов заявил, что Копенгаген не допустила присутствия ни России, ни Китая в Гренландии: «У них (России и Китая) там нет никакой деятельности или присутствия: ни консульств, ни добычи полезных ископаемых, ни владения чем-либо значимым. Их там нет».

* * * 12:34 

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре со словами о том, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире».

Послание американского лидера опубликовал в X журналист PBS NewsHour Ник Шифрин. Он утверждает, что получил его от нескольких источников среди чиновников.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — сказано в публикации.

Трамп снова заявил, что Дания не может защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее суверенитете над островом. «Да и с какой стати у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка. Но наши лодки тоже туда причаливали», — говорится в послании Трампа.

Президент США добавил, что мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат «тотальный контроль над Гренландией».

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1359
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9272
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 269
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 326
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 425
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 455
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 567
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1081
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2092
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6583
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1119

