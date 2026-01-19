Бомбят Харьков

В Харькове зафиксирована серия ударов российских войск по Слободскому району. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о нескольких ударах по Слободскому району. «Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя», – добавил он.

«Зафиксирован российский удар по Слободскому району города. Детали уточняем», – написал Терехов в Telegram. Он отметил, что обстрелы продолжаются, и в Харькове зафиксированы новые прилеты.

Также украинские СМИ сообщают, что в ночь на 19 января российские войска нанесли массированный удар дронами по Одесской области, в частности по Одессе - частично разрушена жилая «высотка», повреждена энергетическая и газовая инфраструктура. По данным мониторинговых каналов, российские беспилотники фиксировались в разных районах города.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атак повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктура. В частности, в Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом. «Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки», – заявил Кипер.

По информации регионального главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на месте попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы. «Также повреждены 2 квартиры на 25-м этаже 25-этажного жилого дома. Выбито остекление рядом расположенных зданий. Повреждены рядом припаркованные автомобили», - уточнили в ГСЧС.