USD 1.7000
EUR 1.9776
RUB 2.1807
Подписаться на уведомления
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Новость дня
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Бомбят Харьков

новость дополнена
13:05 1119

В Харькове зафиксирована серия ударов российских войск по Слободскому району. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

«Зафиксирован российский удар по Слободскому району города. Детали уточняем», – написал Терехов в Telegram. Он отметил, что обстрелы продолжаются, и в Харькове зафиксированы новые прилеты.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также сообщил о нескольких ударах по Слободскому району. «Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя», – добавил он.

Также украинские СМИ сообщают, что в ночь на 19 января российские войска нанесли массированный удар дронами по Одесской области, в частности по Одессе - частично разрушена жилая «высотка», повреждена энергетическая и газовая инфраструктура. По данным мониторинговых каналов, российские беспилотники фиксировались в разных районах города.

Как сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате атак повреждены жилая, энергетическая и газовая инфраструктура. В частности, в Одесском районе беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Повреждены две квартиры, фасад здания, остекление, частный транспорт, припаркованный рядом. «Кроме того, зафиксированы повреждения на территории объекта критической инфраструктуры. На местах происшествий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки», – заявил Кипер.

По информации регионального главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на месте попаданий возникли пожары, которые уже ликвидированы. «Также повреждены 2 квартиры на 25-м этаже 25-этажного жилого дома. Выбито остекление рядом расположенных зданий. Повреждены рядом припаркованные автомобили», - уточнили в ГСЧС.

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1364
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9272
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 272
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 326
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 426
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 456
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 569
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1081
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2094
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6583
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1120

ЭТО ВАЖНО

Сирийская армия наступает по всем фронтам
Сирийская армия наступает по всем фронтам обновлено 14:16; видео
14:16 1364
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается!
Барзани отправил Пешмерга на подмогу Абди. Разгорается! все еще актуально
08:51 9272
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
Голос разума в Иране: президент Пезешкиан
14:11 272
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
Заур Алиев: «Мы стремимся к серьезному и основательному развитию»
14:05 326
Пессимистичные прогнозы по нефти
Пессимистичные прогнозы по нефти
13:53 426
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
Донецкая область и Покровск: россияне продвигаются, ВСУ отбивают штурмы
13:42 456
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
Ереван доволен динамикой с Азербайджаном
13:40 569
Россия хочет заморозить Украину целиком
Россия хочет заморозить Украину целиком
13:17 1081
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию
Трамп: Не дали Нобелевскую премию — заберу Гренландию обновлено 13:32
13:32 2094
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе
Турция с Израилем столкнулась еще в одном вопросе новая геоэкономика; все еще актуально
03:00 6583
Бомбят Харьков
Бомбят Харьков новость дополнена
13:05 1120
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться