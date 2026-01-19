USD 1.7000
Почему Трамп отложил удар по Ирану?
Почему Трамп отложил удар по Ирану?

Сирийская армия наступает по всем фронтам

обновлено 14:16; видео
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:16 1369

После того как сегодня утром сирийская армия взяла под контроль плотину Тишрин, расположенную к юго-востоку от Манбиджа, подразделения, переправившись через реку Евфрат, начали продвижение в район между Айн аль-Арабом (Кобани) и центром города Ракка.

Другим направлением наступления сирийской армии стал узел Айн-Иса, расположенный к востоку от Евфрата и к северу от Ракки. Силы, действующие на этом участке, также без боёв взяли под контроль южные районы региона Айн аль-Араб.

По состоянию на утро сирийские правительственные силы в рамках соглашения без боевых столкновений установили контроль над районом Айн-Иса.

Третья линия продвижения — из центра Ракки в направлении линии Тель-Абьяд – Расулайн — также была завершена без боёв.

*** 13:21 

Сирийская армия взяла под контроль плотину Тишрин к юго-западу от Манбиджа одновременно с началом вывода оттуда сил курдских боевиков YPG/SDQ. Боевики покинули территорию плотины, пишут турецкие СМИ.

Подразделения сирийской армии на линии фронта также выдвинулись для установления контроля над объектом. С утра и до настоящего момента столкновений между сторонами не зафиксировано.

В ходе операции, начатой сирийской армией против группировки вечером в четверг, 15 января, в районе плотины время от времени происходили ожесточенные бои, однако изменения позиций тогда не произошло.

Сирийская армия заявила, что в рамках соглашения о прекращении огня и интеграции YPG/SDQ в правительственные структуры начала размещение войск в регионе Джазира на северо-востоке Сирии, где компактно проживает курдское население. В заявлении подчеркнуто, что этот шаг направлен на обеспечение безопасности региона. Сирийский телеканал «Аль-Ихбария» сообщил, что развертывание войск является частью процесса стабилизации обстановки в регионе.

*** 12:59 

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик опубликовал сообщение в социальных сетях, посвященное событиям, происходящим в Сирии последние несколько дней.

Челик заявил, что в результате проводимых в Сирии операций так называемые «Сирийские демократические силы» (SDF) потерпели полный провал, а подписанное между Дамаском и SDF «Соглашение о прекращении огня и полной интеграции» станет важной основой для сохранения единства страны.

«Террористическая организация (SDF) представляла угрозу как для Сирии, так и Турции. Кроме того, они пытались саботировать инициированный Турцией проект «Турция без терроризма». Однако попытка переворота SDF против проекта «Турция без терроризма» была предотвращена», — заявил представитель правящей партии.

